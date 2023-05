Imposta di bollo su fatture elettroniche: come calcolarla e quando va pagata

L’imposta da bollo è la famosa tassa che viene pagata sulle fatture emesse che hanno specifici requisiti e fino a pochi anni fa si poteva versare acquistando la marca da bollo in tabacchino o altro punto vendita accreditato. Ma cosa accade oggi con la fatturazione elettronica? Occorre seguire precise regole e attenersi alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi anni, la normativa riguardante questo tema si è evoluta: il Decreto Semplificazioni 2022 (più specificatamente art. 3 DL 73/2022) ha introdotto importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2023. In particolare, ha stabilito che il versamento cumulativo delle imposte da bollo su fatture elettroniche relative a uno o più semestri può essere effettuato nel caso in cui l’importo totale sia inferiore a 5 mila euro, mentre prima il termine era 250 euro. Per capire meglio come funziona la normativa è importante sapere cos’è l’imposta da bollo, come avviene il pagamento del bollo per le fatture elettroniche, come calcolarlo e quali sono le scadenze da rispettare.

Cos’è l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’imposta da bollo ha un valore di 2 euro e viene applicata quando la fattura elettronica o cartacea è emessa senza addebito di IVA e se l’importo è superiore a 77,47 euro. L’assolvimento del pagamento si deve segnalare all’Agenzia delle Entrate tramite un’annotazione da riportare nel documento digitale. In poche parole, occorre valorare il "Sì" nel campo "Bollo Virtuale" presente nella fattura, all’interno del tracciato record. Inoltre, il documento deve riportare la seguente dicitura: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014".

Ogni trimestre solare, il Fisco analizza tutte le fatture emesse tramite Sistema di Interscambio e verifica che siano state pagate regolarmente le imposte e il versamento sia segnalato correttamente. I risultati di tale elaborazione vengono poi inseriti all’interno di due diversi elenchi:

Elenco A non modificabile contiene le fatture regolarmente compilate

contiene le fatture regolarmente compilate Elenco B modificabile contiene le fatture che non hanno l’indicazione "Sì" nel campo apposito ma che, secondo l’Agenzia delle Entrate, dovrebbero averlo. Quindi, per questi documenti occorre regolarizzare il pagamento ed effettuare la correzione della fattura elettronica.

Questi elenchi si possono controllare all’interno della propria area privata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Più specificatamente si trovano nella sezione "Fatture e corrispettivi". Questi elenchi devono essere pubblicati entro il quindicesimo giorno del primo mese successivo al trimestre. Per regolarizzare le fatture dell’elenco B è necessario inviare il pagamento e indicarlo nella fattura elettronica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre segnalato.

In base a quanto inserito nei due elenchi, l’Agenzia delle Entrate calcola il totale delle imposte di bollo dovuta per quel trimestre: a questo punto chi ha la Partita IVA saprà qual è l’importo che deve versare e potrà effettuare il pagamento in due modi: tramite F24 o con addebito su IBAN indicato all’interno dell’apposito modulo nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Bollo su fatture elettroniche, quali sono le scadenze

Per tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2023 la data di scadenza per versare l’imposta di bollo è il 31 maggio 2023.

Seguono le seguenti date:

30 settembre 2023 per le fatture emesse nel secondo trimestre del 2023

30 novembre 2023 per le fatture emesse nel terzo trimestre del 2023

28 febbraio 2024 per le fatture emesse nel quarto trimestre del 2023

Come accennato, il Decreto Semplificazioni 2022 ha stabilito che, se l’importo del bollo di un trimestre non raggiunge i 5 mila euro (prima erano 250 euro), si può pagare successivamente in modo cumulativo.

Per esempio, se l’importo dovuto il primo trimestre del 2023 non supera 5 mila euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2023. Se l’importo del primo e secondo trimestre del 2023 non supera 5 mila euro, allora si può versare tutto insieme direttamente entro il 30 novembre 2023.

Perché scegliere Libero SiFattura per il tuo business

Per gestire in modo corretto la fatturazione elettronica ed effettuare tutti i pagamenti in regola è cruciale affidarsi a un software per la fatturazione elettronica di alta qualità, pensato per semplificare tutti gli aspetti gestionali e snellire i tempi della burocrazia.

Libero SiFattura è il gestionale pensato per la fatturazione elettronica che può essere personalizzato in base alle proprie necessità. SiFattura di Libero è disponibile in tre versioni. SiFattura Basic è il software gratuito di fatturazione elettronica che consente di ricevere fatture elettroniche illimitate e inviare fino a 10 fatture digitali all’anno sia a privati che ad aziende tramite il Sistema di Interscambio e il Sistema Tessera Sanitaria. È ideale per chi opera in regime dei minimi, chi ha Partita IVA Forfettaria e anche medici e professionisti della sanità. La fatturazione elettronica per forfettari può essere gestita comodamente con questo software. Se si desidera incrementare il numero degli invii, si può acquistare un pacchetto aggiuntivo che permette di trasmettere ulteriori fatture.

Acquistando un pacchetto di crediti di conservazione inoltre sarà possibile archiviare a norma di legge le fatture inviate e ricevute per 10 anni.

Accanto a SiFattura Basic, sono disponibili anche SiFattura Lite e Pro. Il primo permette di inviare fatture elettroniche B2B illimitate tramite Sistema di Interscambio e Sistema Tessera Sanitaria a soli 29 euro all’anno; mentre il secondo permette di creare e inviare fattura verso la Pubblica Amministrazione a soli 49 euro all’anno. Tutti i piani di Libero SiFattura dispongono di servizi e funzioni aggiuntive pensati per semplificare la gestione delle fatture elettroniche.