Inarrestabile, tutto sul nuovo film con Jharrel Jerome e Jennifer Lopez

Annunciata la data di uscita in streaming dell’emozionante biopic sul campione Anthony Robles. Visibile in anteprima anche una clip del film

Mancano poche settimane all’uscita di Inarrestabile (Unstoppable è il titolo originale), il film con Jharrel Jerome e Jennifer Lopez di cui Prime Video ha recentemente diffuso anche il trailer e le prime foto. La storia è ispirata alla vita di Anthony Robles (interpretato da Jerome), che ha sfidato e superato qualunque aspettativa diventando un campione nazionale di wrestling. Il film segna l’esordio alla regia di William Goldenberg, che però in passato come montatore è già stato premiato con l’Oscar per Argo ed è stato nominato per The Imitation Game, Zero Dark Thirty, Seabiscuit e The Insider.

Trama e trailer del film Inarrestabile

Scritto da Eric Champnella, Alex Harris e John Hindman, Inarrestabile è basato sull’autobiografia scritta da Anthony Robles, appunto, insieme ad Austin Murphy.

Il film porta infatti sullo schermo la storia vera di Anthony Robles. Nato con una gamba sola e dotato di uno spirito indomito e di grande determinazione, Robles non si è fatto fermare da nulla nella strada verso la realizzazione dei suoi sogni.

Supportato dalla madre Judy (che nel film è interpretata da Jennifer Lopez) e dai suoi allenatori, il giovane si guadagna un posto nella squadra dell’Arizona State Wrestling e, dopo grandi fatiche fisiche e mentali, diventa un campione di NCAA.

Questo il trailer ufficiale italiano del film:

La storia di Anthony Robles: una clip del film Inarrestabile

Annunciando la data di uscita di questa novità, Prime Video ha pubblicato anche una clip del film in anteprima.

Nel breve video si vede Jennifer Lopez che, nei panni della madre del protagonista, segue dagli spalti un combattimento del figlio con apprensione.

Il cast e le prime foto di Inarrestabile

Oltre ai già citati Jharrel Jerome e Jennifer Lopez, nel cast del film Inarrestabile ci sono anche Bobby Cannavale, Michael Peña e Don Cheadle.

Lo stesso Anthony Robles ha partecipato al film: oltre a esserne il produttore, è accreditato come "Anthony Robles Double" e compare sullo schermo mentre esegue alcune complesse mosse e acrobazie di wrestling. Jerome si è allenato per mesi, anche lavorando a stretto contatto con Anthony, per riuscire ad acquisire la fisicità e la determinazione che caratterizzano il personaggio che ha interpretato sullo schermo.

Il film (vietato ai minori di 13 anni) è prodotto anche da Ben Affleck, Elaine Goldsmith-Thomas, David Crockett, Andy Fraser e Gary Lewis.

Quando esce il film Inarrestabile in streaming

Inarrestabile esce su Prime Video il 16 gennaio 2025.