Insta360 X3 è la nuova action cam da battere

La nuova action cam Insta360 X3 è il dispositivo progettato per quanti desiderano realizzare immagini mozzafiato e video indimenticabili dal taglio professionale.

Infatti, più in generale l’action cam nasce come strumento di lavoro per i tanti professionisti del settore digitale, i cosiddetti "content creator" che realizzano video complessi e di elevata qualità.

Ciò non toglie che la action cam Insta360 X3 considerate le sue dimensioni ridotte possa essere utilizzata anche da quanti desiderano realizzare immagini e video con un approccio professionale.

Insta360 X3: caratteristiche tecniche

Insta360 X3 è una videocamera tascabile, le sue misure sono 11 cm di lunghezza, 4 cm di larghezza e 3 cm di spessore, praticamente tascabile. Sui lati sono presenti 4 pulsanti fisici che consentono il controllo anche se si indossano guanti. Il display è touchscreen da 2,29 pollici.

La nuova Insta360 X3 può girare video a 360° in Active HDR, grazie alla presenza del sensore da mezzo pollice, timelapse 360 in 8K e scattare foto a 72 MP. Grazie al giroscopio a sei assi e alla stabilizzazione FlowState è possibile girare video in movimento senza l’effetto "altalena".

La cam action Insta360 X3 inoltre è impermeabile fino a 10 metri, dunque sono possibili anche riprese e immagini di tipo acquatico.

Inoltre, grazie alla modalità Loop Recording la X3 si trasforma in una dashcam, che registra ma salva i minuti in base agli intervalli impostati.

L’audio è di tipo direzionale, e significa che segue sempre l’azione che si sta registrando. La batteria ha una capacità di 1.800 mAh.

Insta360 X3: disponibilità e prezzo

La action cam Insta360 X3 arriverà sul mercato italiano a metà settembre con un prezzo di listino di 539,99 euro.