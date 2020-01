Instagram copia Messenger: arrivano le reaction per i DM

31 Gennaio 2020 - Dalla sua acquisizione da parte di Mark Zuckerberg, Instagram ha introdotto numerose funzioni, molte delle quali condivise con Facebook. D’altro canto, i due social network appartengono alla stessa “casa madre” ed è normale che i gruppi di sviluppo possano collaborare tra loro e confrontarsi su nuove caratteristiche e funzionalità.

In questi giorni, ad esempio, circola la notizia che Instagram copierà Messenger, l’app di messaggistica connessa a Facebook. Anche sul social network fotografico arriveranno le reaction ai DM, ovvero i messaggi privati scambiati nella chat privata. La notizia non è ufficiale, ma è stata diffusa da Jane Manchun Wong, famosa leaker che ama anticipare funzionalità nascoste nelle app. Secondo l’esperta, la funzione per il momento è rivolta solo ai dipendenti della società, ma presto potrebbe essere diffusa a tutti gli utenti Instagram.

Instagram: come funzionano le reaction ai DM

Nel tweet pubblicato dall’account @wongmjane, la programmatrice ha condiviso un’anteprima delle reaction, che appaiono del tutto simili a quelle già presenti su Messenger. Sembrerebbe che la feature sia disponibile per un gruppo di dipendenti del social, che la starebbero testando e migliorando. Al contrario, gli utenti possono ancora reagire ai messaggi diretti solamente con il classico cuoricino.

Quindi, la funzionalità potrebbe presto diffondersi nelle app di tutto il mondo. Anche perché, Jane Wong non è certo l’unica ad aver anticipato la notizia. Anche Alex Voica, il Tech Communication Manager di Facebook ha confermato l’esistenza della funzione nascosta che avrebbe già raggiunto la fase sperimentale. Non si sa però quando potrà vedere la luce. Se passerà i test, la vedremo nei prossimi mesi.

Instagram: come funzionano le reaction ai DM

Proprio come già succede su Messenger, anche su Instagram sarà possibile aggiungere reaction ad ogni messaggio ricevuto. L’applicazione sta sperimentando l’arrivo di sei nuove reazioni, che si aggiungono a quella col cuoricino presente da anni. In particolare, nell’anticipazione pubblicata da Jane Wong appare la reazione AHAH, raffigurata dalla faccina divertita con le lacrime agli occhi; WOW, con lo smile a bocca aperta; la reaction SAD, che esprime tristezza e quella arrabbiata. Oltre a queste, sono presenti altri due simboli: uno con il pollice in alto che esprime approvazione e un altro col pollice in basso che invece serve per disapprovare il messaggio.

Quando si aggiunge una reaction, questa si ingrandisce e appare automaticamente sotto il messaggio. Inoltre, accanto al feedback viene mostrata anche un’icona con l’immagine del profilo di chi ha reagito.