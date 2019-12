Instagram down oggi, cosa sta succendendo

11 Dicembre 2019 - Instagram non funziona in Italia l’11 dicembre. Chi prova ad accedere all’applicazione legge questo messaggio: “Impossibile aggiornare il feed“. Cosa sta succedendo? Difficile dirlo in questi primi minuti di Instagram down (l’applicazione ha smesso di funzionare verso le 20:20), ma sicuramente si tratta di un problema piuttosto importante, dato che sono migliaia le segnalazioni da parte degli utenti in pochi minuti.

Su downdetctor.it, sito che raccoglie le lamentele degli utenti quando un sito o un’applicazione non funzionano, sono tantissime le segnalazioni e provengono da tutta Italia. Il problema, però, non riguarda solo il Bel Paese, ma tutto il Mondo e questo vuol dire che il disservizio è generalizzato. Per quale motivo Instagram non funziona? Difficile dirlo, molto probabilmente si tratta di un guasto che riguarda i server di Instagram. Finora non ci sono spiegazioni ufficiali da parte dell’applicazione, nei prossimi minuti ne sapremo sicuramente di più. L’unica cosa certa riguarda i tecnici di Instagram che sono già al lavoro per risolvere il problema.

Perché Instagram non carica le foto

Leggendo i messaggi degli utenti sui social e online il problema sembra essere abbastanza serio. Instagram non carica le storie, le immagini e qualsiasi contenuto presente sull’applicazione. Cercando di accedere all’applicazione appare questo messaggio “Impossibile aggiornare il feed“. Si tratta del classico messaggio di quando Instagram non funziona. Per quale motivo è down l’applicazione? Difficile dirlo, solitamente si tratta di problemi tecnici che gli sviluppatori provano a risolvere nel più breve tempo possibile. Vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 21:00. Instagram è ancora down.