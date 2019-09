Instagram non funziona oggi, cosa sta succedendo

16 Settembre 2019 - Se avevate in programma di passare la serata a scorrere le Storie Instagram dei vostri influencer preferiti o guardare le foto caricate dai vostri amici, dovrete forzatamente cambiarli. Dalle 21 circa di oggi, lunedì 16 settembre 2019, Instagram non va e nessuno riesce ancora a capire il perché.

Basta fare un rapido giro su downdetector.it e su Twitter per accorgersi che il guasto che ha colpito la rete social fotografica di proprietà di Facebook è piuttosto grave. Nel giro di pochi minuti il contatore di Down Detector è schizzato a diverse centinaia di segnalazioni, mentre su Twitter il numero di post con hashtag #instagramdown sale di minuto in minuto. Ma perché Instagram non funziona e cosa si sa a proposito dei tempi di risoluzione del malfunzionamento? Vediamo insieme.

Instagram down il 16 settembre 2019, cosa sappiamo

Al momento, dalle segrete stanze di Menlo Park non sono arrivate dichiarazioni né ufficiali né ufficiose. Non sappiamo, quindi, se il problema sia localizzato solamente in Italia o riguardi altre nazioni. Soprattutto, non si hanno notizie sulle tempistiche di un eventuale intervento. Insomma, non sappiamo se e quando Instagram tornerà alla normalità.

Leggendo tra i commenti di Down Detector si scopre che la gran parte dei problemi riguarda il login all’interno del proprio profilo. Chi, per un motivo o un altro, si era scollegato dal proprio profilo non è più riuscito a connettersi. Ancora ignote le cause di questa problematica, anche se è possibile ipotizzare un aggiornamento della piattaforma che non ha dato i risultati che ci si attendeva.

Molto probabilmente, i tecnici di Instagram sono già al lavoro per capire cosa non ha funzionato e ripristinare così la situazione. Continueremo a seguire l’evolversi del down di Instagram e vi terremo aggiornati nelle prossime ore.