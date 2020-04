Instagram non funziona oggi, cosa sta succedendo

Dalle 2o circa di oggi, 2 aprile, Instagram non funziona. Nel giro di una manciata di minuti, migliaia di iscritti italiani (e non solo, visto che si tratta di un problema a livello globale) hanno iniziato a inviare segnalazioni sul malfunzionamento che sta colpendo la rete social-fotografica di proprietà di Facebook.

Già nella serata di ieri Instagram aveva fatto le bizze, anche se solo per una manciata di minuti. In questo caso, invece, il problema si sta protraendo per più tempo, rendendo difficoltoso l’utilizzo della piattaforma. In particolare, gli utenti non riescono a caricare nuove foto né ad aggiornare il loro feed, mentre non ci sono problemi di alcun genere per quel che riguarda le Storie di Instagram. Ignote, al momento, le cause che hanno portato al malfunzionamento: da Instagram non sono arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al down, mentre in Rete iniziano a circolare le prime ipotesi.

Instagram non va 2 aprile 2020: cosa sappiamo sinora

Come detto, il malfunzionamento riguarda la bacheca personale dell’utente e la possibilità di caricare nuove foto. L’utente, dunque, non può creare nuovi post, né visualizzare quelli caricati dai suoi contatti nelle ultime ore. Le ragioni di Instagram Down sono sconosciute. Probabile, però, che siano legate ad aggiornamenti e modifiche che i tecnici stanno apportando alla piattaforma. Negli ultimi giorni, tanto per fare un esempio, sono stati introdotti i Direct Message anche alla versione web di Instagram, funzione annunciata nelle scorse settimane e a lungo attesa dagli utenti.

Come detto, questa è solo una delle ipotesi per spiegare come mai Instagram non fa caricare foto il 2 aprile 2020. Probabile, comunque, che i tecnici della piattaforma siano già al lavoro per individuare il problema e risolverlo nel minor tempo possibile. Noi continueremo a seguire l’evolvere della situazione e tenervi aggiornati.