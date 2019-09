Instagram down oggi, cosa sta succedendo

Instagram non funziona. Dalle ore 15:40 del 27 settembre, l’applicazione del social network sta avendo dei problemi in tutta Italia. In pochi minuti sono tantissime le segnalazioni su #instagramdown, come testimoniano i numeri raggiunti su downdetector.it, sito che raccoglie i commenti degli utenti quando un servizio o un’app non funziona.

Non si conoscono per il momento le cause dei problemi. Leggendo su Twitter, moltissimi utenti non riescono a pubblicare nuove immagini e video sul proprio profilo personale. L’hashtag #instagramdown è diventato subito trending topic sui social network, con utenti che cercano di trovare una risposta. Non è la prima volta che Instagram non funziona, già nei mesi scorsi ha avuto più di qualche problema. Solitamente la causa del malfunzionamento sono i server di Facebook che vanno in crash. I tecnici sono sicuramente al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Vi terremo aggiornati.

Perché Instagram non funziona oggi

Decine e decine di messaggi su Twitter per segnalare che Instagram non funziona. Molti utenti italiani si stanno riversando sul sito di microblogging per capire per quale motivo Instagram è down. Per il momento non si conoscono le cause: gli utenti provano ad aggiornare il proprio news feed delle immagini, ma appare un messaggio di errore. Da parte dello staff dell’applicazione non ci sono novità a riguardo.

Sicuramente i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e per far tornare tutto alla normalità. Il problema potrebbe dipendere dai server che ospitano l’applicazione, ma è solo un’ipotesi. Tra qualche minuto ne sapremo sicuramente di più: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento 16:30. Il problema sembra essere rientrato.