Instagram fa il record di utenti: quanti sono nel mondo

Il pubblico dei social network è in costante crescita, soprattutto se si tengono in considerazione quelle piattaforme che hanno le caratteristiche giuste per tenere letteralmente incollati i propri utenti al display del proprio smartphone. Uno di questi è senza dubbio Instagram che, proprio di recente ha segnato un nuovo record.

La notizia del traguardo in fatto di utenti attivi mensili di Instagram è stata riportata dal canale di informazione statunitense CNBC. La comunicazione, però, non giunge direttamente dalla società ma da alcuni dipendenti dell’azienda che hanno chiesto di rimanere anonimi poiché non autorizzati a rilasciare dichiarazioni in merito. Si tratta di un successo particolarmente rilevante, il quale evidenzia in maniera inequivocabile il coinvolgimento dei tantissimi iscritti che, quotidianamente, si connettono all’applicazione per interagire con i contenuti e pubblicare fotografie, videoclip o realizzare trasmissioni in diretta da condividere con i propri follower.

Instagram, cosa dicono i numeri

Secondo quanto confermato da CNBC, Instagram avrebbe raggiunto la soglia dei due miliardi di utenti attivi al mese. Il risultato risalirebbe allo scorso mese di ottobre, periodo in cui Facebook, Inc., società proprietaria dei social Facebook e Instagram, quest’ultimo a partire dal 2012 dopo un’acquisizione da 1 miliardo di dollari, oltre che del programma di messaggistica WhatsApp, si è trasformata in Meta rimanendo però sempre sotto il comando del suo fondatore Mark Zuckerberg.

Solamente nel 2018 il social aveva raggiunto la ragguardevole cifra di 1 miliardo di utenti mensili, a otto anni dalla sua creazione. Per bissare il suo personale primato, invece, c’è voluto molto meno tempo: tre anni, durante i quali Instagram cui si è ritagliata il ruolo di uno dei principali protagonisti del mercato, proprio al fianco del suo collega Facebook.

Instagram, un anno movimentato

Non è stato un anno semplice per Instagram, soprattutto alla luce dell’ondata di polemiche relative all’influenza negativa sulla salute mentale dei più giovani da parte dei social network. Eppure il social è riuscito ad emergere nonostante la costante battaglia con altri agguerriti competitor, uno su tutti TikTok.

Con il diretto concorrente che ha fatto dei brevi video il suo strumento comunicativo, la competizione è sempre alta. Lo dimostrano i dati di un sondaggio di Forrester, società di ricerche di mercato, pubblicati nel mese di novembre 2021: il 63% dei ragazzi statunitensi tra i 12 e i 17 anni utilizza settimanalmente l’app di TikTok (che nel 2021 ha raggiunto 1 miliardo di utenti), mentre solo il 57% di essi fa il medesimo uso di Instagram. Anche la guerra dei download resta aperta: sono 570,7 milioni per quest’ultimo mentre si sale a oltre 596 milioni per il social nato in Cina.