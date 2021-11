Instagram, il nuovo test: i post con la musica

La musica è pronta a invadere Instagram. Sebbene in alcuni Paesi il social network abbia già dato l’opportunità di sfruttare i tantissimi brani compresi nell’immensa libreria, ora i tempi sembrerebbero maturi per compiere un ulteriore passo in avanti inserendo le sette note anche in un altro elemento dal quale finora il commento musicale era stato escluso.

Già da tempo gli utilizzatori della piattaforma hanno a disposizione, tra gli strumenti dedicati alla creazione dei propri contenuti, milioni di canzoni fornite direttamente dal social. I creator, dai professionisti agli utenti alle prime armi, hanno carta bianca sul loro utilizzo: con brevi estratti della durata di una manciata di secondi possono infatti sottolineare sia i momenti più importanti delle Stories che, in tempi più recenti, caratterizzare i Reels condivisi quotidianamente. Presto, però, lo stesso sistema potrebbe approdare anche sulla tipologia di pubblicazione più utilizzata in assoluto dagli iscritti, ovvero nei post, rivoluzionandone completamente l’aspetto.

Instagram, come funzionano i post con musica

La funzionalità che permetterà di pubblicare post corredati da musica è attualmente in fase di test, sottoposta all’esame di un ristretto gruppo di utenti in giro per il mondo. Gli iscritti coinvolti possono trovare il nuovo menu nei passaggi seguiti di consueto per la realizzazione dei post, ovvero immagini e brevi video visualizzati nel feed principale.

Se il tutto dovesse andare in porto, all’interno della sezione sarà possibile individuare e selezionare il brano prescelto per il proprio contenuto, sia partendo dall’elenco che sfruttando il campo di ricerca dedicato. Una volta completati tutti gli step, il post con musica apparirà, come di consueto, sia nella propria pagina che nella home degli utenti che seguono il profilo.

Similmente a quanto già accade nei Reel, in pochi tap Instagram fornirà la possibilità di ricercare i post pubblicati che utilizzano il medesimo brano. A ciò, si aggiunge anche un’altra utile feature: tappando sul pulsante dedicato si potrà procedere con la realizzazione di un nuovo contenuto originale, sfruttando direttamente la canzone in ascolto.

Instagram, quando arrivano i post con musica

Come anticipato, la funzionalità che propone l’associazione tra musica e post di Instagram è ancora al vaglio del team di sviluppo che, conclusi i test, dovrà valutare punti di forza e problematiche prima di decidere la sua sorte definitiva; sono tante le novità su cui il social è al lavoro, come i "Like" nelle Stories, quindi i tempi potrebbero non essere particolarmente brevi.

Inoltre, l’azienda non ha fornito alcuna data ufficiale e, come spesso accade col social, lo strumento potrebbe addirittura scomparire dai radar invece di finire tra le opzioni destinate alla pubblicazione: non resta che attendere.