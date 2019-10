Instagram per iPhone si aggiorna con la modalità scura: come attivarla

8 Ottobre 2019 - La modalità scura si è ormai diffusa su tanti sistemi operativi, ed è apparsa gradualmente su app come Facebook, WhatsApp e tante altre. Con la modalità notte, l’applicazione si “tinge” di nero (o di blu) in modo da affaticare meno gli occhi e diminuire il consumo di batteria sugli schermi OLED.

Secondo numerosi studi, il colore scuro – nella fattispecie il blu – stanca meno gli occhi e facilita la lettura e l’uso dello schermo di un dispositivo portatile. Per questo è particolarmente consigliato utilizzare la modalità scura quando si usa uno smartphone di notte. Sull’onda di questo trend, anche Instagram per iPhone si aggiorna con la cosiddetta dark mode. La novità è stata lanciata con il nuovo iOS 13. La nuova versione del sistema operativo permette di attivare la modalità scura e di attivarla sulle app che la supportano. Tra queste ultime c’è anche il famoso social network fotografico, ma bisogna aggiornare l’app all’ultima versione disponibile.

Come funziona la modalità scura su Instagram?

La dark mode è ormai uno standard su tanti sistemi operativi, la troviamo su Android 10 e anche su iOS 13. Negli ultimi giorni, iOS 13 ha aperto la novità anche alle app di terze parti, inclusa Instagram. Per attivare la funzione non bisogna entrare all’interno dell’applicazione, ma nelle Impostazioni di Instagram. Nella sezione display si potrà scegliere se attivare il Tema chiaro (quello classico) oppure se passare al Tema scuro. Il cambio avverrà in tutte le applicazioni che supportano la modalità scura, compresa Instagram.

Cosa cambia per gli utenti? Assolutamente nulla sotto il punto di vista delle funzionalità. Sarà un semplice cambiamento a livello estetico, con il bianco dello sfondo, sostituito dal nero.

Instagram è al centro di grandi cambiamenti: ecco perchè

Una cosa è sicura: oltre alla dark mode, Instagram è al centro di altri interessanti cambiamenti. Per esempio, verrà modificata l’interfaccia di navigazione, da cui sparirà la tab “Seguiti”. Ciò impedirà di vedere quali sono le attività delle persone che si seguono sul social network. Attualmente il tab “Seguiti” è usato da molti utenti che desiderano controllare cosa fanno le altre persone sull’app: dai Like ai commenti lasciati su altri account.

Questa enorme novità legata ad Instagram segue ad un’altra interessante mossa delle ultime settimane: l’oscuramento dei Like da parte dell’azienda. Infatti, da qualche tempo non è più possibile vedere quanti Mi Piace ha acquisito un contenuto, a meno che non si ricorra a precisi stratagemmi.