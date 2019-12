Intesa Sanpaolo, non funziona il servizio di home banking

Problemi con il servizio di home banking di Intesa Sanpaolo: dalle prime ore di questa mattina (2 dicembre 2019) alcuni utenti segnalano l’impossibilità di accedere al proprio conto corrente ed effettuare le operazioni. Per il momento non si conoscono i motivi del disservizio, ma i tecnici di Intesa Sanpaolo sono al lavoro per risolverlo quanto prima.

Raccogliendo le testimonianze di alcuni utenti, il problema nasce quando si inseriscono le credenziali del proprio conto Intesa Sanpaolo, sia sul sito internet sia dall’app. Dopo aver inserito nome utente e password appare sullo schermo un messaggio con scritto “Errore generico“. In altri casi, invece, si riesce a effettuare il log in, ma la navigazione è lentissima e risulta impossibile utilizzare il servizio. In pratica nelle ultime ore il servizio home banking di Intesa Sanpaolo non funziona. Non è la prima volta che negli ultimi mesi si riscontrano problemi di questo genere, ma nel giro di qualche ora sono sempre stati prontamente risolti.

Perché non funziona l’home banking di Intesa Sanpaolo

Impossibilità nell’effettuare le operazioni, rallentamenti generalizzati nell’accedere al proprio profilo: questi i problemi segnalati nelle ultime ore dagli utenti Intesa Sanpaolo che non riescono a utilizzare il servizio di home banking. Non si conoscono i motivi del disservizio, anche perché non si tratta di un vero e proprio down di Intesa Sanpaolo: i problemi sono differenti a seconda dell’utente. Continueremo a seguire la situazione e vi terremo informati: nelle prossime ore sapremo sicuramente qualcosa in più.

Aggiornamento ore 17:10. Continuano a esserci problemi con l’accesso al servizio di home banking Intesa Sanpaolo.