IOS 13, problemi con Instagram: cosa sta accadendo

24 Settembre 2019 - Ogni nuova versione dei sistemi operativi mobile, sia di Apple che di Google, può portare qualche piccolo o grande problema con app che fino al giorno prima funzionavano perfettamente. È quello che sta succedendo all’app di Instagram, che su iOS 13 sembra avere diversi problemi.

Secondo diverse segnalazioni fatte dagli utenti, dopo l’aggiornamento a iOS 13 in molti casi non è più possibile ascoltare l’audio delle storie di Instagram. Ciò succede soprattutto se viene attivato il tasto della vibrazione. In altri casi sono stati segnalati anche blocchi e crash dell’applicazione, che diventa praticamente inutilizzabile. Questi problemi potrebbero risolversi da soli con l’arrivo, imminente, di iOS 13.1 ma in casi del genere di solito serve l’intervento dello sviluppatore della singola app con problemi: la ragione più probabile del malfunzionamento di Instagram su iOS 13 è infatti una piccola incompatibilità con alcune parti del nuovo sistema operativo.

Problemi iOS 13: il ruolo degli sviluppatori

La stessa Apple è perfettamente al corrente del fatto che su iOS 13 alcune app non funzionano bene come prima. Non mancano, ad esempio, le segnalazioni di problemi a moltissime app quando viene attivato il nuovo Dark Mode. Ma i problemi li devono risolvere gli sviluppatori: Apple obbliga infatti tutti coloro che pubblicano app sull’App Store ad aggiornare ogni applicazione pubblicata e a renderla pienamente compatibile con iOS 13 entro il mese di aprile 2020. In realtà gli utenti non dovranno attendere così tanto per vedere risolti i problemi audio di Instagram su iOS 13: questa app, come un po’ tutte quelle dei social network, vengono aggiornate con frequenza regolare anche più volte al mese.

Problemi iOS 13: controllate gli aggiornamenti

Nelle prossime settimane, quindi, è prevista una lunga serie di aggiornamenti per tutte le app più importanti e diffuse. I possessori di un iPhone con sistema operativo iOS 13, per questo, farebbero bene a tenere sotto controllo la sezione aggiornamenti dell’App Store (in alto a destra): man mano che gli sviluppatori rilasceranno le nuove app compatibili con iOS 13 gli utenti potranno scaricarle e risolvere, così, ogni problema piccolo e grande alle app che hanno problemi con il nuovo sistema operativo per iPhone.