IPad Air mai così conveniente: a questo prezzo è da comprare subito

Leggero come l’aria. Tanto che, a volte, può capitare di non accorgersi di averlo con sé. Ovviamente si tratta di eufemismi, ma nell’ampia gamma di tablet Apple, l’iPad Air si distigue per il suo peso e le sue dimensioni contenute. Un dispositivo pensato per la portabilità estrema, ma senza che ci sia bisogno di far compromessi sul fronte della potenza di calcolo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

L’iPapd Air 2022, ad esempio, è indubbiamente tra i migliori tablet disponibili oggi sul mercato. Pesa appena 458 grammi, è spesso poco più di 6 millimetri ma, grazie a una scheda tecnica da top di gamma, è in grado di eseguire anche gli applicativi più pesanti (come le app di fotoritocco e video editing). Insomma, un concentrato di tecnologia e potenza disponibile a un prezzo mai visto prima: l’offerta top di oggi su Amazon fa scendere il prezzo a un livello mai visto prima.

iPad Air 2022, connettività Wi-Fi, 64 GB, Rosa

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

iPad Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il peso e lo spessore contenuto sono solo il biglietto da visita dell’iPad Air. All’interno del guscio in alluminio, infatti, troviamo il chip Apple M1 (lo stesso montato da iPad Pro e diversi modelli di Macbook), capace di assicurare performance di altissimo livello senza incidere troppo sui consumi. La batteria dell’iPad Air 2022 garantisce un’autonomia di un giorno con singola carica: trovarsi improvvisamente con il tablet scarico sarà insomma davvero difficile.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici, poi, permette di lavorare – anche su immagini e video – in qualunque condizione di luminosità. L’ampia gamma cromatica fa sì che le immagini siano vivide e realistiche come non mai; la tecnologia True Tone adatta luminosità e impostazioni del colore in base alla luce dell’ambiente in cui ci troviamo, così da assicurare la miglior visibilità in qualunque posto ci si trovi.

La compatibilità con Apple Pencil e le tastiere smart della casa di Cupertino permettono poi di utilizzare l’iPad Air a mo’ di ultrabook: sarà come avere un portatile ultrasottile e super leggero sempre con sé. Con la possibilità di poter effettuare videochiamate e scattare foto degne di una fotocamera digitale di medio gamma grazie al comparto fotografico anteriore e posteriore.

iPad Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Oggi l’iPad Air 2022 è doppiamente conveniente, su Amazon. Allo sconto top, infatti, si aggiunge anche la possibilità di acquistarlo a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Una promozione da non lasciarsi scappare, insomma.

L’iPad Air 2022 è scontato del 16% e costa 659,99 euro, ben 130 euro in meno rispetto al prezzo di listino del tablet della Mela Morsicata. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di debito o credito al proprio account possono poi optare per il pagamento a rate a interessi 0. In questo caso, l’iPad Air costa 132 euro al mese per cinque mesi.

iPad Air 2022, connettività Wi-Fi, 64 GB, Rosa