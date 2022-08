IPad mini torna in offerta: prezzo imperdibile

Il mercato dei tablet è molto diverso da quello degli smartphone: è sostanzialmente dominato da Apple, nonostante i suoi prodotti siano i più cari di tutti. Ad esempio, quando Apple ha presentato il nuovo iPad mini, a settembre 2021, ha mostrato per l’ennesima volta che è proprio lei l’azienda che domina questo mercato e agli altri non resta molto di più che inseguirla. Questo piccolo ma potentissimo tablet, infatti, è arrivato sul mercato ad un prezzo decisamente elevato ma, allo stesso tempo, ha subito attirato l’attenzione di tutti.

Trattandosi di uno dei tablet più recenti del colosso di Cupertino, l’iPad mini di sesta generazione (2021) ha dalla sua un display dalla ottima resa e specifiche tecniche che lo rendono perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Inoltre, il device può essere utilizzato con l’Apple Pencil ed trasformato in un PC ultra portatile con l’aggancio di una tastiera compatibile. Il rovescio di questa brillante medaglia è un prezzo che, per un tablet da 8 pollici ben superiore a quello di table da 10-11 pollici e persino più grandi. Per fortuna, però, adesso c’è un’offerta in corso su Amazon sulla versione Wi-Fi + Cellular da 64 GB di memoria interna.

iPad mini: caratteristiche tecniche

Lo schermo dell’iPad mini 2021 supporta la Apple Pencil 2 ed ha una diagonale di 8,3 pollici. Su questo device il Touch ID è inserito nel pulsante di accensione in alto, mentre la porta USB-C (al posto della Lightning) è posizionata in basso.

Il tablet ha a bordo il processore A15 Bionic che Apple ha metto sotto il cofano anche della gamma di smartphone iPhone 13. Si tratta di un chip che garantisce performance realmente alte: il gigante statunitense afferma che, rispetto all’iPad mini di quinta generazione, la capacità di calcolo è aumentata del 40% e le prestazioni grafiche dell’80%.

Il modello disponibile in sconto su Amazon ha 64 GB di storage interno e supporta le connessioni Wi-Fi + Cellular. Inoltre, questo dispositivo di Apple si lega alle reti 5G con una velocità di download massima di 3,5 Gbps; d’altro canto la versione solo Wi-Fi si basa sul recente standard Wi-Fi 6.

Per quanto riguarda il modulo fotografico, sia la fotocamera frontale che quella posteriore sono da 12 MP (il sensore posto sul retro è in grado di registrare video in 4K). Infine la batteria, che è da 5.000 mAh e assicura, stando a quanto dichiarato da Apple fino a 24 ore di autonomia.

iPad mini: l’offerta Amazon

L’iPad mini di sesta generazione, nella versione Wi-Fi + Cellular con 64 GB di memoria interna, è oggi in promozione su Amazon ad un prezzo interessante e pari a 667 euro (-9%, – 62 euro), a fronte del costo di listino di 729 euro. Si tratta, per il device del colosso di Cupertino, di uno dei prezzi più convenienti di sempre. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon e arriva a casa in pochi giorni.

iPad mini – Versione Wi-Fi – Cellular – Memoria 64 GB