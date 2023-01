IPad Pro, l’offerta è sensazionale: sconto mai visto prima

Una super promo per un super tablet. Oggi su Amazon troviamo in offerta l’iPad Pro di quarta generazione (Wi-Fi + Cellular), l’ultima versione lanciata sul mercato dall’azienda di Cupertino. Una promo molto interessante per uno dei tablet più intriganti usciti negli ultimi mesi. Definirlo solamente un tablet è anche riduttivo: ha una scheda tecnica e delle performance superiori al 90% dei computer presenti sul mercato. E infatti ha un obiettivo molto chiaro: sostituire il PC portatili grazie alla compatibilità con la Magic Keyboard e con l’Apple Pencil. La scheda tecnica è molto chiara: schermo Retina da 11" con colori brillanti, processore M2, lo stesso presente sui MacBook e una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Come detto all’inizio, oggi troviamo l’iPad Pro 2022 in offerta al minimo storico. Il merito è dello sconto del 19% che fa risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino. Lo si può pagare anche a rate a tasso zero con il servizio offerto da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. Rispetto ad altre offerte che riguardano altri tablet lo sconto può sembrare un po’ basso, ma si tratta sempre di un prodotto Apple e uscito sul mercato anche da pochissimi mesi. Quindi bisogna solamente approfittarne subito prima che la promo termini.

iPad Pro quarta generazione: scheda tecnica

Il tablet con i super poteri. L’iPad Pro di quarta generazione è il più potente tra quelli disponibili sul mercato e ricalca alla perfezione la filosofia Apple. Un dispositivo esclusivo e che punta tutto sulla versatilità. Oltre a essere un classico tablet "da divano" è soprattutto uno strumento da utilizzare a lavoro. Le dimensioni compatte, le prestazioni elevate e la possibilità di collegare tastiera e Apple Pencil lo trasformano nel migliore alleato possibile nella vita di tutti i giorni.

Il modello che troviamo oggi in offerta è quello Wi-Fi + Cellular, quindi con modulo LTE che lo rende autonomo e permette di essere sempre connesso collegando una scheda SIM. Passando alle caratteristiche tecniche abbiamo uno schermo Liquid Retina da 11" con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano), True Tone (adatta in automatico la luminosità per non affaticare gli occhi), ampia gamma cromatica e luminosità che tocca picchi di 600 nit. A gestire il tutto c’è il potentissimo processore Apple M2, lo stesso che troviamo montato anche su alcuni modelli di MacBook. E questo fa capire le prestazioni che l’iPad Pro può assicurare.

Ottimo anche il comparto fotografico che si rivela molto versatile. Nella parte frontale è presente una fotocamera da 12MP con inquadratura automatica pensata appositamente per le call di lavoro. Nella parte posteriore, invece, c’è una doppia fotocamera da 12MP e da 10 MP con sensore LiDAR incluso che permette di sbizzarrirci in qualsiasi situazione.

Come detto, c’è la possibilità di collegare l’iPad Pro alla Magic Keyboard e all’Apple Pencil trasformandolo in un vero mini computer. La batteria è una garanzia e permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. A bordo è presente iPadOS, il sistema operativo sviluppato da Apple appositamente per il tablet. Le app sono ottimizzate per la grandezza dello schermo migliorando tantissimi la produttività. Insomma, un dispositivo completo a 360 gradi.

iPad Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Continua a calare il prezzo dell’iPad Pro da 11" di quarta generazione (da pochissimi mesi uscito sul mercato). Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 1029,99€, con uno sconto di ben il 19% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera i 250€. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo in 5 rate da 2060€ al mese a tasso zero. Bisogna anche considerare il fatto che i dispositivi Apple perdono di valore molto lentamente e anche dopo molti anni lo si riesce a vendere a un prezzo più che soddisfacente. La disponibilità è immediata e lo si riceve a casa anche nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso si hanno i classici 30 giorni di tempo.

