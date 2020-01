IPhone 12, arrivano i primi modelli 3D: come saranno

21 Gennaio 2020 - Lo smartphone Apple 2020, il tanto atteso iPhone 12, si mostra al pubblico in un primo “mockup“: il blog giapponese MacOtakara ha pubblicato infatti alcune foto dei modellini tridimensionali del prossimo melafonino, mostrandone così le presunte forme e dimensioni delle versioni da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici. Purtroppo, però, questa indiscrezione sembra confermare che MacOtakara non è più molto affidabile quando pubblica un leak.

Perché, questa volta, ciò che pubblica è molto diverso da quanto prevedono altri leaker e altri insider, come il ben noto e (lui sì) affidabilissimo Ming-Chi Kuo. Ma non solo: questi mockup contraddicono altri mockup dell’iPhone 12, precedentemente mostrati dallo stesso sito MacOtakara. Quelli pubblicati nelle scorse sono un modellino di un dispositivo dalle dimensioni di 5,4 pollici, con una forma a metà strada tra un iPhone SE e un iPhone 8, di una versione da 6,1 pollici con dimensioni a cavallo tra quelle dell’iPhone 11 e quelle dell’iPhone 11 Max e di una versione da 6,7 pollici che è un po’ più alta dell’11 Pro Max. Quel che colpisce, per quest’ultima, è lo spessore: nettamente più basso di quello dell’attuale iPhone 11. Sarà realmente questa la forma dell’iPhone 2020?

iPhone 12: cosa dicono i leaker

Secondo MacOtakara l’iPhone 12 da 5,4 pollici “avrà un’altezza a metà strada tra iPhone SE e iPhone 8“, mentre la versione da 6,1 pollici “sarà a metà strada tra iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max“. L’iPhone 12 da 6,7 pollici, infine sarà “leggermente più alto dell’iPhone 11 Pro Max“. Lo spessore del modello da 6,7 pollici sarà di soli 7,4 millimetri, contro gli 8,1 dell’iPhone 11 Max, e sarà dotato di un reparto fotografico posteriore con un sensore più grande rispetto a quello dell’11 Pro Max.

I report di MacOtakara e di Ming-Chi Kuo concordano invece nell’affermare che i modelli da 5,4 e 6,1 pollici avranno due fotocamere al posteriore. Ma Ming-Chi Kuo afferma anche che ci sarà un iPhone, sempre da 6,1 pollici, con tripla fotocamera e sensore ToF (che sarà presente anche nella versione da 6,7 pollici).

iPhone 12: design come l’iPhone 4?

In passato Ming-Chi Kuo, che di solito è affidabile perché cita report interni alla catena dei fornitori asiatici di Apple, ha affermato che l’iPhone 12 avrà un design molto simile a quello dell’iPhone 4 e una scocca completamente diversa rispetto a quella dell’iPhone 11. Tutto questo a causa del nuovo modem 5G, che per una migliore trasmissione del segnale ha richiesto un profondo lavoro di ingegnerizzazione del case del futuro smartphone Apple.