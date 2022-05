IPhone, lo sconto è incredibile: prezzo crollato

Parafrasando lo slogan di una vecchia pubblicità, potremmo dire che un iPhone è (quasi) come un diamante: per sempre. I melafonini hanno infatti una “aspettativa di vita" media decisamente lunga e anche i modelli più datati possono garantire affidabilità e durabilità per diversi anni.

Per questo l’iPhone 12 in offerta oggi su Amazon è una di quelle promozioni da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo. Lanciato a metà ottobre 2020, il dispositivo della casa di Cupertino è ancora oggi tra i migliori smartphone disponibili sul mercato. Dotato di un display ampio e luminoso, ha tra i suoi punti di forza un sistema fotografico con doppio sensore capace di realizzare scatti perfetti in qualunque condizione di luce. Insomma, un telefonino che, a dispetto dell’età anagrafica, rappresenta ancora oggi uno dei best buy sul mercato.

iPhone 12, scheda tecnica e funzionalità

Leggero e compatto (il corpo è realizzato in alluminio, mentre la parte frontale è protetta da una superficie in Ceramic Shield), l’iPhone 12 monta un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici e risoluzione 2532×1170 pixel. Un pannello estremamente luminoso (luminosità massima tipica di 625 nits) che, grazie al supporto all’HDR e alla tecnologia True Tone, riproduce colori e immagini con un elevatissimo grado di fedeltà.

All’interno della scocca trova spazio il SoC A14 Bionic (supportato da 4 GB di RAM) che, forte del Neural Engine da 16 core, è in grado di eseguire complicati algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale senza colpo ferire. Caratteristiche che incidono in maniera determinante sulla capacità di elaborare applicativi di realtà aumentata e migliorare sensibilmente le performance fotografiche del melafonino.

Il comparto fotografico è infatti tra i punti di forza dell’iPhone 12. Nella parte posteriore trovano spazio due sensori da 12 megapixel con apertura focale f/1.6 e stabilizzatore ottico. Un sistema che consente di realizzare scatti luminosi e dettagliati anche con luce scarsa o completamente assente (di notte, ad esempio). L’intelligenza artificiale del SoC permette poi di migliorare i risultati, aiutando a regolare al meglio le impostazioni.

Il supporto al 5G (con la possibilità di attivare piani con eSim) e al WiFi 6 garantiscono infine ottime performance quando si è connessi alla Rete. Lavorare in mobilità, scaricando email e documenti di lavoro – anche piuttosto pesanti – non sarà più un problema. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 2815 mAh: una capienza limitata (se paragonata ai modelli top di gamma Android), ma più che sufficiente per arrivare senza patemi d’animo a fine giornata.

iPhone 12 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

L’iPhone 12 finisce di diritto tra le offerte top di oggi su Amazon grazie a uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. La versione color bianco è scontata del 23% sul listino: un ribasso mai visto sinora su Amazon, con il prezzo che scende a 779 euro.

Gli utenti Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale Amazon. Questa particolare opzione consente di pagare a rate a interessi zero e senza costi di istruttoria. Nel caso dell’iPhone 12 in offerta su Amazon sarà così possibile pagare in 12 rate mensili da 64,92 euro al mese.

iPhone 12 con memoria da 256 GB, colore bianco