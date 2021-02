IPhone 13 avrà un display always-on e la modalità astrofotografia

Il prossimo iPhone avrà finalmente un display always-on, che consente di visualizzare l’ora e lo stato di carica della batteria proprio come sugli Apple Watch. Inoltre, lo smartphone della Mela sarebbe dotato di una modalità astrofotografia per scatti perfetti del cielo notturno migliorata rispetto ad iPhone 12 Pro Max.

Le ultime indiscrezioni arrivano dal leaker Max Weinbach, che ha pubblicato un nuovo video nel suo canale EveryThingApplePro. Se il nome del dispositivo è ancora incerto, tra chi propende per iPhone 13 e chi per iPhone 12s, le novità del display sarebbero più che plausibili. Sul fronte del design, invece, non sono previste innovazioni: solo aggiustamenti della finitura opaca per renderla meno scivolosa. Gli altri rumors sulla fotocamera invece arrivano dall’analista Ming-Chi Kuo, sempre ben informato quando si tratta dei prodotti della Mela: la fotocamera di iPhone 13 con apertura f/1.8 passerà direttamente alla modalità astrofotografia semplicemente inquadrando il cielo stellato per spettacolari scatti notturni.

iPhone 13: come sarà il display always-on

Per il leaker, il nuovo smartphone della Mela sarà equipaggiato con un display a 120 Hz ProMotion, una caratteristica che è stata introdotta per i nuovi iPad Pro, e basato sulla tecnologia LTPO, che consentirà di utilizzare la funzionalità del display always-on già disponibile per Apple Watch Series 5 e 6.

La nuova caratteristica però offrirà poche opzioni di personalizzazione e sembra presentarsi come una versione della schermata blocco, ma con luminosità attenuata. Il display nella modalità always-on mostrerà sempre ora e livello di carica della batteria, mentre le notifiche saranno visualizzate attraverso icone e un’apposita barra. Quando arriva una notifica, quindi, apparirà normalmente ma con una sola differenza: lo schermo non si illuminerà completamente.

iPhone 13: niente innovazioni nel design

Chi sperava in un rinnovo del design dello smartphone di Apple, potrebbe rimanere deluso. Secondo Weinbach, l’azienda id Cupertino non ha in programma cambiamenti significativi: potrebbe decidere di affinare la finitura nera opaca degli iPhone per renderla meno scivolosa, ma nulla più. Non è poi da escludere che Apple potrebbe introdurre nei modelli Pro del successore di iPhone 12 una finitura morbida e opaca, molto simile a quella in dotazione agli smartphone Google Pixel.

iPhone 13: rinnovata la modalità l’astrofotografia

I rumors sulla fotocamera di iPhone 13, invece, arrivano dal ben informato analista Ming-Chi Kuo. Apple starebbe lavorando per migliorare l’obiettivo ultra grandangolare del comparto fotocamera, forse con un’apertura di f/1.8. Inoltre, semplicemente puntando il proprio iPhone verso il cielo notturno si attiverà la modalità astrofotografia, per scatti spettacolari grazie a tempi di esposizione più lunghi e un’elaborazione grafica ottimizzata. Novità anche per i video, con il supporto della registrazione in modalità ritratto e la possibilità di modificare la profondità di campo dopo l’acquisizione.