L'iPhone 13 di lusso fatto con i pezzi di Tesla Model 3

Se acquistare un iPhone è una scelta che molti compiono per poter contare su un dispositivo di alto livello, sia dal punto di vista tecnologico che da quello dello stile, poter vantare uno smartphone di Cupertino personalizzato da Caviar è decisamente un lusso per pochi. E l’ultima variazione sul tema prodotta dall’azienda non è certo un’eccezione: ecco perché.

Dopo l’iPhone ricoperto d’oro e altri modelli dal design – e, soprattutto, dai prezzi – da capogiro, ora il luxury brand russo Caviar ha deciso di puntare tutto sul primo melafonino realizzato con parti estratte direttamente dal corpo di una Tesla Model 3, tra le automobili di punta della casa automobilistica del magnate Elon Musk. Come molti dei modelli esclusivi prodotti dall’azienda, anche il nuovo smartphone è caratterizzato da dettagli sopra le righe, che non passano di certo inosservati e che hanno tutto il potenziale per far gola a chi ha la possibilità di accaparrarsi uno dei pochissimi esemplari in circolazione.

iPhone 13 di lusso, come è fatto

Il modello in questione prodotto da Caviar è stato battezzato con il nome di "Electra Limited Edition" e si contraddistingue, come anticipato, da alcuni inserti in metallo provenienti da una Tesla Model 3, fusi e incastonati nel corpo del telefonino della Mela morsicata. Tutto qui? Assolutamente no: infatti, a guardarlo bene, c’è molto altro.

Nell’elemento in alluminio che decora il retro, dandogli uno stile piacevolmente futuristico al pari della vettura in questione, sono presenti alcune incisioni decorative. Una di queste è proprio il volto di Musk, accompagnato dal logo della casa automobilistica e da uno schizzo stilizzato che richiama la forma dell’auto elettrica.

A creare un netto contrasto visivo ci si mettono le parti in titanio, con rivestimento basato sul processo Pvd, e in rame. Quest’ultimo estratto direttamente dal catodo, ovvero il terminale positivo della batteria a ioni di litio che alimenta l’automobile, è secondo Caviar un simbolo che richiama il cuore pulsante della macchina elettrica.

iPhone 13 di lusso, prezzo e disponibilità

All’interno della scocca extra lusso è possibile trovare due dei modelli più evoluti prodotti recentemente da Apple: iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, con tagli di memoria che vanno da 128Gb a 1Tb a scelta dell’acquirente. Per il modello meno costoso, ovvero il Pro da 128Gb, il prezzo di base è 6050 euro, cifra che sale fino a toccare i 7500 euro per il Pro Max da 1Tb.

Per chi fosse intenzionato a mettere le mani su questo estroso telefonino, il consiglio è di non perdere tempo. Infatti, sono solo 99 gli esemplari disponibili per la vendita: meglio non farselo scappare.