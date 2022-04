IPhone 13 mini ha una batteria migliore di iPhone SE 2022

Apple ha recentemente presentato la terza generazione dell’iPhone SE economico, conosciuto come iPhone SE 2022 con a bordo l’ultimo chipset A15 Bionic con connessione 5G. Durante la presentazione Apple ha evidenziato una serie di miglioramenti come una maggiore durata della batteria, una fotocamera migliorata (ma solo grazie al nuovo chip) e un vetro più resistente. Ma c’è chi ha voluto verificare di persona le effettive caratteristiche tecniche e ha provveduto con test a effettuare misurazioni plausibili: lo YouTuber Brandon Butch.

La durata della batteria di iPhone SE 2022, testata da Brandon, corrisponde a 5 ore e 16 minuti di visione video, foto, scatti e uso della fotocamera e risulta effettivamente migliorata rispetto al suo predecessore iPhone SE 2020. Tolto l’ormai obsoleto (e fuori listino) SE 2 del 2020, però, resta il fatto che il “nuovissimo" iPhone SE 3 del 2022 è l’iPhone con la durata della batteria minore di tutti. Ora, c’è da chiedersi se 5 ore e un quarto siano una durata sufficiente per un telefono che costa oltre 500 euro, anche perché per avere una durata maggiore è necessario spenderne almeno 200 in più per comprare iPhone 13 mini.

iPhone SE 2022 il test sulla batteria

Brandon Butch ha messo a confronto la durata della batteria di iPhone SE 3 con quella di iPhone SE 2 del 2020, iPhone 13, iPhone 13 mini iPhone 12, iPhone 11 e iPhone XR. Un totale di sette telefoni, tutti sottoposti allo stesso stress test della batteria per vedere quale si spegneva prima.

Tutti i telefoni sono stati settati con le stesse impostazioni di luminosità, con le notifiche spente, WiFi acceso ma Bluetooth spento e senza la SIM inserita, per evitare consumi differenti in base a operatori telefonici differenti.

Il test prevedeva l’uso di TikTok, Instagram, Twitter e altre app molto popolari, l’uso della fotocamera, la visione di video su YouTube e qualche partita con Crash Bandicoot. La classica attività quotidiana di praticamente tutti gli utenti iPhone, per capirci.

Il primo iPhone a spegnersi, come prevedibile, è stato iPhone SE 2 del 2020 dopo 3 ore e 49 minuti. Il secondo è stato iPhone SE 3 del 2022, dopo 5 ore e 15 minuti. Il terzo è stato iPhone 13 mini, dopo 5 ore e 55 minuti. Poi è toccato a iPhone 11, dopo 6 ore e 13 minuti. iPhone XR si è spento dopo 6 ore e 40 minuti, iPhone 13 dopo 7 ore e 11 minuti, iPhone 12 dopo 7 ore e 31 minuti, battendo tutti.

Solo iPhone SE 2020, quindi, ha una autonomia peggiore di iPhone SE 2022 e persino il piccolissimo iPhone 13 mini resta acceso di più. Il motivo è semplice: iPhone SE 2 ha una batteria da soli 1.821 mAh, iPhone Se 3 da 2.018 mAh e iPhone 13 mini da 2.406 mAh. Per quanto possa dire Apple, quindi, quando parliamo di autonomia le dimensioni (della batteria) sono ancora determinanti.

iPhone 13 mini Vs iPhone SE 2022: tutte le caratteristiche

Meglio evitare di comprare iPhone SE 2022 e buttarsi direttamente su iPhone 13 mini, allora? Per molti versi sì, ma il prezzo dei due modelli è ben differente.

Al centro di entrambi gli smartphone di Apple troviamo lo stesso processore Apple A15 Bionic e 4 GB di RAM, con spazio di archiviazione minimo di 64 GB per l’iPhone SE 2022 e 128 GB per l’iPhone 13 Mini.

Il display dell’iPhone SE 20220 è un LCD IPS da 4,7 pollici (1.334×750 pixel), mentre lo schermo dell’iPhone 13 Mini è un OLED da 5,4 pollici di diagonale (1.080×2.340 pixel).

Il comparto delle fotocamere è profondamente diverso sui due modelli: nella parte posteriore dell’iPhone SE 2022 troviamo un singolo sensore da 12 MP registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps mentre sulla parte anteriore il sensore è da 7 MP e registrazione video 1080p. La configurazione sull’iPhone 13 mini cambia notevolmente: i sensori posteriori sono due da 12 megapixel: il primo, grandangolare, con apertura f/1.6; il secondo, ultragrandangolare, con apertura f/2.4 e angolo di campo di 120°. La fotocamera selfie è un sensore da 12 MP.

iPhone SE 2022 Vs iPhone 13 Mini: prezzi

Sulla carta, quindi, nonostante lo stesso chip A15 bionic sia presente su entrambi i telefoni è chiaro che iPhone 13 mini schiaccia iPhone SE 3. Ma sul mercato reale, quello in cui i telefoni si comprano con i propri risparmi e non si guardano soltanto su YouTube, la questione è parecchio diversa.

Il prezzo dell’iPhone SE 2022 parte da 529 euro nella versione minima da 64 GB, mentre iPhone 13 mini ha un prezzo su strada a partire da 759 euro per la versione minima da 128 GB.

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/64 GB