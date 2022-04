IPhone 13 mini: lo sconto è maxi

C’è aria di (offerte di) primavera su Amazon, persino sui prodotti Apple che, notoriamente, sono duri da andare in sconto. E, invece, ogni tanto arriva una buona notizia anche sul fronte iPhone, iPad & Co. Nel caso specifico, la buona notizia riguarda un forte calo di prezzo su iPhone 13 mini, il piccolino tra gli ultimi modelli presentati da Apple.

iPhone 13 mini è un telefono molto compatto, con uno schermo non troppo grande ma con tutta la potenza del chip A15 Bionic di Apple e tutta la qualità tipica dei componenti made in Cupertino. Rispetto a iPhone 13 “liscio“, infatti, cambia solo la dimensione dello schermo e la batteria. Ma proprio dalla batteria arrivano buone sorprese, come dimostra un recente test indipendente su 7 modelli recenti di iPhone. Il prezzo, poi, è inferiore a quello degli altri iPhone 13 ma comunque alto, come per tutti i prodotti Apple. Per questo le offerte Amazon vengono viste come le oasi nel deserto dagli Apple fan con il portafogli meno dotato: sono spesso l’unica occasione per comprare il telefono dei propri desideri.

iPhone 13 mini: caratteristiche tecniche

iPhone 13 mini è la versione “piccolina" di iPhone 13: stesso chip, l’Apple A15 Bionic, stessa RAM da 4GB, stessi tagli di memoria di archiviazione. Lo schermo è identico per tecnologia e qualità, ma si ferma a 5,4 pollici per mantenere contenute le dimensioni (131x64x7,65 millimetri) e basso il peso (141 grammi).

Il tutto senza rinunciare al 5G e al solito, ottimo, comparto fotografico di iPhone 13: grandangolo e ultra grandangolo, entrambi da 12 MP, con registrazione dei video in 4K 60 fps (1080p 30 fps se si attiva la spettacolare modalità cinema).

Non manca neanche la scocca in alluminio aerospaziale e la copertura frontale “Ceramic Shield“, né manca il Face ID per lo sblocco con il volto. Infine, su iPhone 13 mini c’è persino la ricarica wireless con aggancio magnetico MagSafe.

iPhone 13 mini: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di iPhone 13 mini è inferiore a quello di iPhone 13 normale, ma comunque ancora molto alto: si parte da 839 euro per la versione con 128 GB di spazio di archiviazione.

Al momento, però, Amazon lo propone con un corposo sconto del 10%, che fa scendere il prezzo finale su strada a 759 euro (-80 euro, -10%). Non è ancora l’iPhone “economico“, ma per essere un iPhone 13 si tratta di un prezzo mini.