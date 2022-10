IPhone 13, prezzo stracciato: è da comprare subito

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: il prezzo dell’iPhone 13 è finalmente crollato e ha toccato su Amazon il minimo storico. Si tratta di un processo "naturale": con l’uscita del nuovo modello era solo questione di tempo. E in molti aspettavano questa promo per acquistare a un prezzo d’occasione uno smartphone che ancora resta uno dei migliori disponibili sul mercato. L’uscita del nuovo modello, infatti, non ha messo in ombra l’iPhone 13 che ancora garantisce prestazioni top e uno dei migliori comparti fotografici disponibili sul mercato. E proprio le fotocamere sono uno dei punti forti dello smartphone: Apple ha puntato molto su questo aspetto e ha rivoluzionato il proprio sistema posizionando i due sensori posteriori in diagonale.

La notizia importante, però, riguarda l’offerta disponibile oggi su Amazon. L’iPhone 13 da 128GB è in offerta con uno sconto del 17% e si risparmiano 160€ rispetto al prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Può sembrare uno sconto di poco conto, ma abbiamo a che fare sempre con uno smartphone Apple che perde di valore molto lentamente e anche a distanza di anni lo si riesce a vendere a prezzi più che accettabili.

iPhone 13: la scheda tecnica

In poche ore l’iPhone 13 da 128GB è diventato lo smartphone più venduto su Amazon. E il motivo è abbastanza chiaro e semplice: a questo prezzo è veramente un’occasione. Nonostante sia uscito sul mercato il nuovo modello, l’iPhone 13 resta ancora un super dispositivo, tanto che condivide con l’iPhone 14 gran parte delle componenti. A partire dal chip A15 Bionic, un super processore che assicura prestazioni elevatissime. E lo spazio d’archiviazione è di 128GB, quanto basta per salvare immagini, foto, documenti personali e installare tutte le proprie app preferite. Lo schermo resta un altro dei punti forti dell’iPhone: troviamo il display OLED Super Retina XDR da 6,1" che assicura colori nitidi e contrasti elevati.

Ma il vero punto forte dell’iPhone 13 è il comparto fotografico, la componente su cui più hanno lavorato gli ingegneri Apple. Per fare un deciso salto in avanti rispetto al passato, l’azienda di Cupertino ha deciso di rivoluzionare il suo comparto fotografico posteriore, posizionando i due sensori in diagonale. In questo modo si è recuperato spazio ed è stato possibile utilizzare degli obiettivi di dimensioni maggiori. Entrambe le fotocamere posteriori sono da 12MP e assicurano immagini di livello assoluto. Il merito è anche delle varie modalità e tecnologie sviluppate da Apple, tra cui la nuova modalità Cinema che utilizza tecniche d’avanguardia per trasformare tutti in dei piccoli registi.

Migliorata anche l’autonomia dello smartphone, grazie all’ottimizzazione software: ora si arriva a fine giornata senza troppi patemi. E si ha anche la garanzia di ricevere gli aggiornamenti di iOS per almeno un paio di anni (e anche tutte le nuove funzionalità).

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 13 a un prezzo di 779€ con uno sconto del 17%. Per Amazon si tratta del minimo storico e di uno dei prezzi migliori di tutto il web. Il risparmio netto è di 160€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 155,80€. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo: è già disponibile in magazzino.

