IPhone 14 cambia nome: si chiamerà così

Manca ormai meno di una settimana dall’evento "Far Out" del 7 settembre, durante il quale Apple presenterà la nuova gamma iPhone 14 composta da quattro modelli modelli: due "Pro" e due "lisci", due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici. Nessun mini, quindi, ma un "Max" in più che, però, non si chiamerà così.

La questione è nota ormai da tempo: Apple ha due novità da gestire nella gamma iPhone e deve trovare un modo creativo e accettabile per il cliente di farlo. Un modo "alla Apple", per così dire. La prima questione è che, c’è poco da fare, gli iPhone mini non si vendono. Apple non ha venduto iPhone 12 mini, non ha venduto iPhone 13 mini e non venderebbe un eventuale iPhone 14 mini che, infatti, non ci sarà. La seconda questione è che gli iPhone 14 "veri", per così dire, saranno i "Pro" mentre quelli "lisci" saranno praticamente degli iPhone 13 "S": stesso chip, stesse fotocamere, stessa memoria. A questi iPhone, lo dicono tutti ormai da parecchio, mancherà quel "plus" che potrebbe spingere l’acquirente a comprarli. Ed ecco, allora, la magia di Apple: sta arrivando iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Plus: la cover svela tutto

Per essere molto sintetici: l’iPhone 14 Plus sarà un iPhone non Pro, ma da 6,7 pollici (come il Pro Max). Per mesi abbiamo tutti creduto che si sarebbe chiamato iPhone 14 Max (senza il "Pro"), ma adesso c’è la smentita.

Dall’Asia, infatti, arrivano le prime immagini delle cover in silicone ufficiali e di terze parti per tutti e quattro i nuovi iPhone 14 e, tra di esse, c’è quella da 6,7 pollici per il modello chiamato "iPhone 14 Plus". Il nome di questo melafonino, quindi, è ormai praticamente ufficiale.

iPhone 14 Plus: come sarà

iPhone 14 Plus sarà, schermo gigante a parte, un normale iPhone 14. Cioè, per farla breve, un iPhone 13 leggermente aggiornato. Non nel processore, però, che resterà il già visto Apple A15 Bionic perché il nuovo A16 sarà appannaggio della gamma Pro.

Nonostante le grandi dimensioni, lo schermo di iPhone 14 Plus non sarà lo stesso di quello di iPhone 14 Pro Max: il refresh rate sarà infatti fermo a 60 Hz e non arriverà, dinamicamente, fino a 120 Hz.

Le fotocamere saranno due, entrambe da 12 MP ed entrambe identiche a quelle di iPhone 13 (a sua volta identiche a quelle di iPhone 12). La parte migliore di iPhone 14 Plus potrebbe essere la batteria: ci si aspetta una capacità di 4.323 mAh, di poco inferiore a quella di iPhone 14 Pro Max.

Alla luce di tutto ciò sono già in molti a chiedersi: le dimensioni saranno un "Plus" sufficiente a convincere gli acquirenti, oppure iPhone 14 Plus farà la fine degli iPhone mini?