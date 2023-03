Ecco il nuovo colore di iPhone 14 e 14 Plus

Quando la maggior parte delle persone acquista un nuovo smartphone solitamente valuta il prezzo in relazione alla scheda tecnica. Poi, ci sono molti altri utenti che invece considerano, e tanto, anche il design e il colore di un dispositivo. Apple, ha capito subito queste ultime necessità e da sempre ha puntato, oltre che su una tecnologia avanzata, anche su colore e design.

Il nuovo colore di iPhone 14

Il nuovo colore è un giallo fresco ma non aggressivo, e non è lo stesso giallo oro disponibile per iPhone 14 Pro e Pro Max: si tratta di una sorta di giallo canarino, non metallizzato, molto allegro e delicato. Come per gli altri colori disponibili, anche in questo caso la tinta è unica anche sui bordi e nell’isola delle fotocamere posteriori, e viene interrotta solo all’anteriore dalle cornici nere e, ovviamente, dal display.

Il nuovo giallo va a completare l’offerta di colori disponibili, che includono anche il grigio-nero (Mezzanotte), il bianco (Galassia), il rosso (Product Red), l’azzurro (Blu), il lilla (Viola). In totale, quindi, oggi è possibile comprare iPhone 14 e iPhone 14 Plus in sei colori differenti, esattamente come accadde l’anno scorso con iPhone 13 dopo l’introduzione del colore Verde.

iPhone giallo: quanto costa

Gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus di colore giallo saranno disponibili in Italia a partire dal 10 marzo, per i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus da 128 GB, 256 GB e 512 GB e le prime consegne inizieranno il 14 marzo. La nuova colorazione viene proposta allo stesso prezzo di tutte le altre, senza alcuna differenza. Prezzo alto, come ben sappiamo visto che ormai in Italia non è possibile comprare un iPhone di ultima generazione senza spendere almeno mille euro.

Nel dettaglio, ecco i prezzi:

iPhone 14 4/128 GB: 1.029 euro

iPhone 14 4/256 GB: 1.159 euro

iPhone 14 4/512 GB: 1.419 euro