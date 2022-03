IPhone 14 sarà più spesso dei suoi predecessori, ecco perché

Le indiscrezioni sul prossimo iPhone 14 si susseguono senza sosta. L’ultima in ordine di tempo proviene da un noto tipster, che su Twitter ha condiviso delle informazioni dettagliate (disegni progettuali e le dimensioni) di due dei telefoni della nuova gamma di Apple in arrivo per quest’anno.

Il leaker che ha fornito il rumor è l’attendibile Max Weinbach. L’informatore ha posto l’attenzione sui modelli più alti della serie, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max, mostrando che i due smartphone (che insieme agli altri device della famiglia dovrebbero essere lanciati a settembre) presenteranno una sporgenza del modulo fotografico più grande rispetto ai precedenti modelli (iPhone 13 Pro e l’iPhone 13 Pro Max). Inoltre, stando a Weinbach le prossime varianti Pro del colosso di Cupertino saranno anche più spesse rispetto ai “vecchi" dispositivi della tredicesima generazione. Ma vediamo in dettaglio cosa ci ha raccontato il noto tipster.

iPhone 14 Pro Max VS iPhone 13 Pro Max

Secondo il rumor, l’iPhone 14 Pro‌ Max misurerà 7,85 mm, quindi più spesso dell’iPhone 13 Pro Max, che misura 7,65 mm. Anche le dimensioni del Pro‌ Max di quest’anno saranno diverse dal modello precedente: il 14, infatti, sarà largo 77,58 mm e alto alto 160,7 mm, quindi leggermente più piccolo del 13 che è largo 78,1 mm ed è alto 160,8 mm.

Per quanto riguarda la protuberanza della fotocamera sull’iPhone 14 Pro Max potrebbe essere di ben 4,17 mm, quindi più spessa di quella presente sull’iPhone 13 Pro‌ Max che misura 3,60 mm.

iPhone 14 Pro VS iPhone 13 Pro

Per quanto riguarda l’iPhone 14 Pro, stando a Max Weinbach sarà lungo mm 147,46 contro i 147,5 mm del 13 Pro e lago 71,45 contro i 71,5 mm del modello precedente. Sebbene queste misure restino sostanzialmente identiche, a crescere dovrebbe essere purtroppo l’altezza dello scalino della configurazione fotografica. Infatti, anche l’iPhone 14 Pro dovrebbe avere una protuberanza di ben 4,17 mm, rispetto ai 3,6 mm del 13 Pro.

iPhone 14 Pro e Pro Max più spessi: perché

Ma per quale motivo gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max avranno un modulo fotografico più prominente? Stando a quanto riportato dal noto leaker, i due prossimi terminali (presumibilmente più costosi) del colosso di Cupertino non avranno una tacca, ma due fori di cui uno a forma di pillola: per questo motivo Apple avrebbe “osato" di più sul retro.

La vera speranza di molti è, però, che lo spazio in più occupato dalla protuberanza sia usato per migliorare il comparto fotografico con sensori più grandi o con uno zoom più potente. Nel passaggio tra iPhone 12 e iPhone 13, infatti, non ci sono stati miglioramenti significativi nel comparto fotografico: sul modello più recente è stato usato lo stesso hardware già presente su iPhone 12 Pro Max.