IPhone 15: il top di gamma non si chiamerà Pro Max

Il debutto dei nuovi iPhone 15 è in programma per il prossimo mese di settembre. Anche per questa nuova generazione di smartphone, Apple ha in programma il lancio di quattro modelli. Torneranno i modelli “base”, iPhone 15 e 15 Plus, a cui si affiancheranno due modelli Pro. Oltre a iPhone 15 Pro, però, non ci sarà una versione Pro Max. Apple potrebbe differenziare i suoi smartphone top di gamma con un cambio di nome per il modello più grande. In arrivo, infatti, dovrebbe esserci il nuovo iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 Ultra sarà il nuovo top di gamma di Apple

Apple potrebbe utilizzare il nome Ultra per individuare il modello top della gamma iPhone 15, riprendendo una soluzione già adottata con gli Apple Watch. La conferma arriva dall’insider Andrew O’Hara di Apple Insider. Il cambio di nome, con il passaggio da Pro Max a Ultra, sarà accompagnato anche da una distinzione più marcata con il modello Pro da 6,1 pollici.

Il nuovo iPhone 15 Ultra, oltre a un display più grande (il pannello OLED sarà sempre da 6,7 pollici), potrebbe avere alcune caratteristiche tecniche esclusive. Questa scelta dovrebbe avere una conseguenza diretta anche sul prezzo. Il top di gamma di Apple potrebbe costare di più rispetto a iPhone 14 Pro Max (in foto), che in Italia parte da 1.489 euro. Da notare, inoltre, che la differenza tra i due modelli “Pro” in termini di prezzo di listino potrebbe aumentare rispetto agli attuali 150 euro.

Le indiscrezioni sul prezzo dei nuovi iPhone circolano da tempo ma, al momento, non sono ancora disponibili dettagli precisi. L’aumento del prezzo di listino, nel passaggio da iPhone 14 Pro Max a iPhone 15 Ultra, potrebbe tradursi in un rincaro di 100-200 euro, con una possibile uscita di scena del taglio di memoria da 128 GB che potrebbe tradursi in un aumento significativo del prezzo d’accesso alla gamma.

Il 14 Pro Max 256 GB parte, in Italia, da 1.619 euro. Il nuovo 15 Ultra potrebbe superare questa soglia, avvicinandosi “pericolosamente” ai 2.000 euro. Tutti i dettagli saranno chiariti nel corso della prima settimana di settembre quando Apple, con il suo consueto keynote, presenterà la nuova generazione di iPhone che arriverà sul mercato nelle settimane successive.

iPhone 15 Ultra avrà alcune caratteristiche esclusive

Il nuovo iPhone 15 Ultra riprenderà, come detto, il display da 6,7 pollici. Tra le specifiche tecniche ci sarà l’Apple A17 Bionic a 3 nm, nuovo chip destinato a garantire una marcia in più rispetto all’attuale A16 Bionic. Rispetto a iPhone 15 Pro, inoltre, il nuovo modello Ultra dovrebbe avere un teleobiettivo periscopico 10x che andrà a sostituire il sensore teleobiettivo “tradizionale”. Tra gli elementi esclusivi del nuovo top di gamma di Apple potrebbe esserci anche un maggiore quantitativo di memoria RAM oltre che una versione con ancora più spazio di archiviazione.