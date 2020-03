IPhone 9 Plus, lo smartphone Apple economico: come sarà

18 Marzo 2020 - Lo smartphone low cost di Apple si sdoppia: a quanto pare la casa di Cupertino starebbe per lanciare sul mercato non solo l’iPhone 9 (o iPhone SE2, ancora non è chiaro quale sarà il nome), ma anche una variante “Plus” con lo schermo più grande.

Lo si intuisce dal codice di iOS 14, che è ancora in versione beta ma sul quale già sono usciti i primi leak, all’interno del quale sono stati trovati riferimenti a due modelli di iPhone economici. L’ipotesi sembra aver senso, anche perché si suppone che l’uscita del (o dei) nuovo iPhone 9 porterà alla fuoriuscita della gamma iPhone 8, oggi declinata in versione normale e appunto “Plus”. Ma non solo: il fatto che i due iPhone 8 abbiano diagonale pari a, rispettivamente, 4,7 e 5,5 pollici lascia pensare che siano proprio queste le dimensioni dei futuri iPhone 9. Solo che, fino ad ora, tutte le indiscrezioni parlavano solo di un iPhone 9 da 4,7 pollici.

iPhone 9: come saranno

A questo punto dobbiamo cominciare a parlare al plurale. I due iPhone 9 saranno entrambi spinti dal chip A13 Bionic, lo stesso della gamma iPhone 11 di ultima generazione. Le altre caratteristiche, invece, saranno di fascia inferiore. Il risultato saranno due smartphone particolarmente interessanti per chi oggi ha un iPhone 5, 6 o 7 e vuole aggiornarlo, ma non è disposto a pagare troppo per un cellulare top di gamma.

Un iPhone 9 con A13, inoltre, avrebbe vita lunga visto che passerebbero almeno due anni prima di iniziare ad aver bisogno di molta più potenza di quella disponibile. Certo, i limiti ci saranno: gli iPhone 9 e 9 Plus avranno il Touch ID ma non il Face ID, avranno anche il tasto Home fisico con Taptic Engine (quindi niente parti che si muovono) e avranno schermi con risoluzione medio bassa. Per il resto si pensa possano avere la compatibilità con le funzioni Apple Pay, oltre alla capacità di scansionare i tag NFC in background (cosa che oggi possono fare solo gli iPhone XR e 11, ma non 8 e 10). Per il comparto fotografico nulla di “esplosivo”, ma una semplice fotocamera posteriore da 12 Megapixel.

iPhone 9: quando usciranno

La data di presentazione e quella di arrivo sul mercato dei due nuovi iPhone è la vera incognita. Inizialmente si era parlato della primavera 2020 come limite massimo, al fine di non presentare uno smartphone economico in un periodo troppo vicino alla presentazione dei nuovi top di gamma per il 2021. Poi è arrivato il coronavirus, ha fermato molte fabbriche in Cina e sta fermando l’intera economia europea e forse anche quella statunitense. E non si sa quanto durerà.