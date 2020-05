IPhone, addio alla porta Lightning: lo smartphone cambia faccia

L’iPhone non adotterà la porta USB di tipo C, ma resterà fedele all’uscita Lightning, almeno per il 2020. Per il futuro, invece, si sta pensando a un iPhone senza porte e, forse, anche senza tasti. Queste le ultime indiscrezioni che arrivano dagli insider sempre molto informati sul mondo Apple e sulle novità dell’iPhone. L’azienda di Cupertino sta lavorando per lanciare a settembre i nuovi quattro modelli di iPhone 12, ma è già focalizzato sul 2021, anno in cui ci dovrebbe essere un salto generazionale.

Apple sembra intenzionata a lanciare un iPhone senza porte: nessuna uscita per connettere il caricatore o le cuffie. Tutto avviene tramite tecnologia wireless. Per il mondo degli smartphone sarebbe un vero e proprio shock: al momento solo gli smartphone top di gamma supportano la ricarica wireless, ma sempre in co-presenza con quella con “il cavo”. Apple, però, vuole eliminare la porta Lightning per aumentare lo spazio dedicato alla batteria e alle altre componenti del dispositivo, che oramai sono sempre più grandi e necessitano di spazio.

iPhone 2021: parte la rivoluzione

Una rivoluzione nel design, ma anche nelle caratteristiche e funzionalità. Così sarà l’iPhone 13 (si chiamerà veramente così?), lo smartphone che Apple lancerà nel 2021. La notizia non arriva dall’azienda di Cupertino, ma dai soliti insider che anticipano le caratteristiche del melafonino. Su Twitter, l’account 9TechEleven ha scritto che Apple sta lavorando su uno smartphone port-less (senza porte in italiano), che verrà lanciato nei prossimi anni. A questo tweet ha risposto Jon Prosser, giornalista divenuto famoso negli ultimi giorni per aver anticipato quasi tutte le caratteristiche dell’iPhone 12, dicendo che lo smartphone del “futuro” verrà lanciato nel 2021. E che Apple non utilizzerà mai la porta USB di Tipo C sull’iPhone, cosa che invece ha fatto per l’iPad.

Come sarà l’iPhone 2021

Eliminando la porta Lightning, Apple avrà maggior libertà per cambiare fisionomia al proprio dispositivo. Dopo anni di apparente immobilismo, l’azienda di Cupertino potrebbe portare una vera innovazione, come fatto anni fa con l’iPhone X, poi copiato da tutti i principali concorrenti. Fare delle previsioni sulle componenti interne a un paio di mesi dal lancio è complicato, ma la certezza è che sarà un vero top di gamma, con un comparto fotografico migliorato.