IPhone, arriva lo strumento per modificare i messaggi inviati per sbaglio

Cancellare i messaggi inviati per errore è oramai una funzionalità presente sulla maggior parte delle piattaforme di messaggistica. Lo si può fare su WhatsApp, Telegram (dove si può addirittura inviare messaggi che si autodistruggono), Discord e Slack, solo per citare le più famose. Eliminare il messaggio è molto comodo, ma sarebbe più utile poterlo modificare. Apple ha pensato proprio a questo e ha presentato un brevetto molto interessante: uno strumento per editare i messaggi inviati per sbaglio.

Nell’immagine allegata al brevetto, si vede un messaggio inviato su un’app di messaggistica, con la scritta “Edited” (Modificato in italiano) in basso. Ma non solo: selezionando il testo, appare un menu con diverse voci, compresa “Show Edits“, che in italiano vuol dire “Mostra modifiche”. Questo vuol dire che i partecipanti alla chat possono vedere la cronologia delle modifiche, in modo che il messaggio non venga travisato o modificato completamente. Quando arriverà questa nuova funzionalità? Difficile dirlo, per il momento si tratta solamente di un brevetto e l’utilizzo in un’app di messaggistica è piuttosto complicato: c’è bisogno di molto tempo per lo sviluppo.

Come modificare messaggi inviati per errore sull’iPhone

Uno strumento rivoluzionario in grado di cambiare per sempre le app di messaggistica. Quante volte abbiamo inviato un messaggio con diversi errori nel testo? Tantissime. E quante volte lo abbiamo dovuto eliminare o inviare un secondo messaggio con tutte le correzioni del caso? Tantissime.

Apple deve aver pensato alle tante persone che ogni giorno sbagliano a inviare messaggi e che sono in imbarazzo per i loro errori. Per questo motivo ha pensato a un nuovo strumento tanto semplice quanto efficace che permette di modificare i messaggi inviati. Questa nuova funzionalità è apparsa all’interno di un brevetto pubblicato in rete negli ultimi giorni e che mostra l’immagine di un messaggio con l’etichetta “Edited“, che vuol dire Modificato. Inoltre, selezionando il messaggio è anche possibile vedere la cronologia delle modifiche, in modo da tenere traccia di tutti i cambiamenti. Per modificare un messaggio, invece, bisogna selezionare il testo, premere Modifica e correggere tutti gli errori.

Quando arriverà la nuova funzione

Fare delle previsioni su quando questo strumento verrà rilasciato sull’iPhone è molto complicato. Si tratta di un brevetto e molto spesso restano solamente sulla carta, senza nessuna applicazione nel mondo reale. Inoltre, dal brevetto non si riesce a capire su quale app verrà rilasciata la funzione: molto probabilmente si tratta di iMessage, ma non ci sono conferme a riguardo. Speriamo che nei prossimi mesi ci sia qualche indicazione in più.