IPhone economico: i modelli saranno due

Le voci di corridoio sull’uscita di nuovi modelli di iPhone SE, la linea economica degli smartphone Apple, sono sempre più insistenti. L’ultima indiscrezione è stata pubblicata su Twitter da Ross Young, noto e affidabile consulente e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC). Young è un esperto di display: nel suo tweet non solo ci offre nuove informazioni sul display del futuro iPhone economico, ma ci svela anche che gli iPhone SE low cost in arrivo sono due.

Secondo Ross Young Apple si appresterebbe a rinnovare la linea di iPhone SE con l’uscita ravvicinata di due modelli, una novità per la gamma economica dell’azienda. Apple desidererebbe rinnovare l’iPhone SE di seconda generazione, in commercio dal 2020, con un nuovo modello che supporta le reti 5G. Il nuovo iPhone SE dovrebbe arrivare nel corso 2022 e si tratterebbe del primo smartphone economico di Apple compatibile con il 5G. L’altro modello di iPhone SE, l’iPhone SE 3 vero e proprio, sarebbe invece stato anticipato: potrebbe essere presentato il prossimo marzo e venduto a partire dal 2023, non più dal 2024.

IPhone SE 2022: novità e conferme

La principale novità dell’iPhone SE 2022 è il supporto alle reti 5G. Per questo Apple potrebbe denominare il nuovo modello “iPhone SE+ 5G”. Secondo quanto riportato da Ross Young nel suo tweet, questo iPhone SE dovrebbe essere identico al precedente iPhone SE di seconda generazione. L’iPhone SE+ 5G riproporebbe un display da 4,7 pollici, il processore Apple A15 Bionic (o A14 Bionic, quello di iPhone 12) e, soprattutto, il design e il form factor “vintage” che richiama la popolare gamma di iPhone 8.

Ross Young, poi, afferma che il nuovo modello di iPhone SE, la terza generazione della gamma, dovrebbe arrivare già nel 2023. Un’uscita anticipata che rappresenterebbe una prima volta per la serie economica di Apple: finora l’azienda di Cupertino aveva rinnovato la gamma con una cadenza quadriennale.

iPhone SE 3: display e processore

Si ipotizza che l’iPhone SE di terza generazione possa adottare uno schermo da 5,7 pollici, un pollice in più rispetto alla serie precedente. Anche l’analista Ming-Chi Kuo ritiene probabile che Apple possa aggiungere un pollice al modello di iPhone economico. Né Young né Ming-Chi Kuo si sono sbilanciati sulle possibili modifiche di design, come l’adozione del notch e l’assenza di cornici sul display.

Ricordiamo, però, che la serie iPhone SE è caratterizzata proprio dalle dimensioni contenute rispetto agli altri iPhone e anche ad altri smartphone: ci aspettiamo che Apple riproponga questa caratteristica peculiare. Per quanto riguarda il processore, invece, iPhone SE 3 dovrebbe adottare l’A15 Bionic – lo stesso processore adottato dagli attuali iPhone 13.