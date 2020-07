IPhone, con iOS 14 arrivano due nuovi tasti "segreti"     

La nuova versione del sistema operativo di Apple, iOS 14, è vicina al rilascio e sempre più caratteristiche e funzionalità vengono svelate. Un paio di queste sono però passate un po’ inosservate, ma vale la pena sottolinearle, come il tap sul retro dell’iPhone e l’impostazione di scorciatoie.

Se la maggior parte degli utenti si sono concentrati sull’arrivo dei widget nella schermata Home o la possibilità di scegliere il proprio browser preferito come predefinito, il “back tap” o tap su retro dello smartphone, è qualcosa da non sottovalutare. La nuova funzione consente di attivare funzioni semplicemente facendo un tap doppio o triplo sul retro dell’iPhone, che non è più solo il “luogo” dove troviamo la fotocamera, ma trova così una sua utilità anche nel funzionamento dello smartphone stesso. Una caratteristica che potrebbe rivelarsi utile e piacere agli utenti, tanto che anche gli smartphone Android potrebbero in futuro sviluppare per i propri utenti. Da considerare, anche la possibilità di impostare delle scorciatoie dalla voce Comandi, da utilizzare magari col tap sul retro.

iPhone, come impostare il tap sul retro con iOS 14

Il tap sul retro è una nuova caratteristica che migliora l’accessibilità di iPhone con l’arrivo della versione iOS 14 del sistema operativo di Apple. Basterà fare un doppio tap o un triplo tap direttamente sul retro del telefono per fare screenshot della schermata, attivare VoiceOver e persino lanciare il Google Assistant. Sono molte le azioni e le funzioni da sfruttare con il tap sul retro, che può essere attivato sul vostro iPhone con iOS 14 facilmente seguendo questi passaggi:

Impostazioni > Accessibilità > Tocco > Back Tap > Doppio Tap o Triplo Tap.

Si aprirà quindi una lista di azioni a cui puoi accedere, assegnando tu stesso il tipo di tap che ti interessa.

iOS 14, imposta le tue scorciatoie in Comandi

Il sistema operativo di Apple consente anche di inserire alcune scorciatoie per rendere la tua esperienza utente migliore ed efficace. Ad esempio, per accendere il flash con un tocco o aprire subito l’app della fotocamera. Proprio l’utilizzo delle scorciatoie che preferite nel vostro iPhone con iOS 14, potrà essere gestito semplicemente dal retro con un doppio o triplo tap. Per farlo, seguite questo percorso: aprite Comandi, fate tap sull’icona “più” nell’angolo in alto a destra e selezionate “Crea comando” e poi selezionate “Aggiungi azione”. Da qui, potrete impostare la scorciatoia che preferite. Poi cercate nella barra “Apri App”, selezionate “Scegli”, poi cliccate sull’app che desiderate e andate avanti, date un nome alla vostra scorciatoia. Tornate nelle impostazioni, dove seguirete il percorso per impostare il tap sul retro per aprire la scorciatoia e cominciate a utilizzarla ogni volta che vi risulterà più comoda.