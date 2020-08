Smartphone Xiaomi, in arrivo 4 nuove funzioni per la MIUI 12

Gli utenti chiamano e Xiaomi risponde: quattro nuove funzioni richieste dai possessori degli smartphone del costruttore cinese potrebbero entrare a far parte delle funzionalità disponibili sulla MIUI 12 o sulle successive versioni. È stata la stessa Xiaomi a confermarlo, selezionando quattro domande inviate dagli utenti tramite l’hashtag #AskMIUI.

Tale iniziativa, arrivata al secondo “episodio“, permette agli utenti di fare richieste specifiche agli ingegneri che lavorano allo sviluppo della MIUI. La prima volta che Xiaomi ha chiesto il parere dei suoi fan è stata il 27 luglio e, il 31 luglio, l’azienda ha pubblicato le quattro domande selezionate offrendo altrettante risposte. In questo secondo round di #AskMIUI gli utenti sembrano averci preso gusto e hanno iniziato a chiedere nuove funzioni molto interessanti che, a quanto pare, potrebbero arrivare realmente a breve sulla MIUI di Xiaomi perché gli ingegneri, in quasi tutti i casi, hanno risposto che ci stanno già lavorando.

#AskMIUI: cosa sta per arrivare su MIUI 12

La prima funzionalità che potrebbe arrivare con la prossima MIUI di Xiaomi è una notifica speciale che avverte l’utente quando la batteria è completamente carica. Gli ingegneri hanno risposto infatti che esiste già qualcosa di simile, ma sono interessati a svilupparla e hanno chiesto all’utente cosa ha in mente esattamente.

La seconda funzionalità riguarda invece il refresh adattivo: l’utente chiede che sia possibile modificarlo a piacere su alcuni videogames. Gli ingegneri rispondono che è un’ottima idea, sulla quale si può lavorare, ma chiedono anche una lista di videogiochi sui quali la novità sarebbe più utile.

La terza funzionalità riguarda i videogiochi, ma solo indirettamente: l’utente chiede un nuovo layout dello screen recorder perché è troppo grande e scomodo da usare quando si registra una sessione di gaming. Gli ingegneri affermano che è possibile spostare il bottone della registrazione, ma che stanno comunque lavorando ad una nuova interfaccia dello screen recorder.

La quarta e ultima funzionalità, infine, riguarda il controllo del consumo dei dati del Wi-Fi che, al momento, si può impostare solo per le app di sistema. Gli ingegneri rispondono che stanno “seriamente considerando questo suggerimento”.

MIUI 12: in continua evoluzione

L’interfaccia MIUI 12 è già arrivata su alcuni smartphone di Xiaomi: il rilascio è iniziato ufficialmente a metà agosto. Pochi giorni dopo alcuni smartphone Redmi Note 8 Pro e Xiaomi Mi 9 SE hanno ricevuto un ulteriore aggiornamento, passando dalla versione “Stable Beta Global” alla “Stable” definitiva. Il rilascio della nuova MIUI, quindi, è ancora in corso e sarà graduale e non è da escludere, quindi, che alcune delle nuove funzioni richieste dagli utenti venganco a breve inserite in una release minore dell’interfaccia di Xiaomi.