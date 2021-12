IPhone economico 2022, manca poco: sarà così

L’attesa per iPhone SE 2022 (che potrebbe chiamarsi iPhone SE 3) è diventata ormai spasmodica ed i numerosi rumor suggeriscono che il prossimo smartphone economico di Apple potrebbe fare il suo debutto proprio nei primi mesi dell’anno nuovo. Con il passare dei giorni, emergono sempre nuove indiscrezioni riguardo al suo aspetto, alle sue caratteristiche e al suo prezzo.

Ciò che sicuramente sta creando molte aspettative riguarda l’adozione della connettività 5G che, unitamente al prezzo estremamente aggressivo, dovrebbe consentire al nuovo iPhone low cost di mettere a dura prova molti telefoni Android di fascia media. Sebbene si tratti soltanto di speculazioni, sembrano ormai delineate le caratteristiche principali di questa terza generazione, che molto probabilmente seguirà le orme di iPhone SE 2 in quanto a design, e non solo. Naturalmente, non potrà mancare un’evoluzione a livello di specifiche tecniche e non è escluso che Apple ci riserverà delle sorprese.

iPhone SE 3: come sarà

Il design del nuovo iPhone economico dovrebbe trarre ispirazione dal rodato iPhone 8: secondo quanto sostengono il blog giapponese Macotakara, l’analista Ming-Chi Kuo e Ross Young, consulente per la filiera dei display, iPhone SE 2022 sfoggerà un pannello LCD da 4,7 pollici.

Ciò implicherebbe il mantenimento del sensore di sblocco tramite impronta digitale nel tasto Home, rinviando ancora una volta al prossimo modello eventuali evoluzioni. Per quanto riguarda le colorazioni, le varianti più quotate sono Starlight e Midnight.

Le stesse fonti dichiarano che il nuovo iPhone SE 3 farà affidamento sul chipset Apple A15 Bionic, lo stesso attualmente montato sui dispositivi della serie iPhone 13. Questa supposizione deriva dal fatto che ogni iPhone SE ha adottato il processore dei modelli principali di quella generazione.

Un’altra speculazione riguarda la memoria interna: con il possibile abbandono del taglio da 64 GB, disponibile su iPhone SE 2020, la variante base potrebbe essere quella con 128 GB di capacità.

Se dovesse essere confermata la somiglianza con iPhone 8, potremmo aspettarci un singolo sensore per la fotocamera principale, anche se le idee sono ancora molto vaghe riguardo alla sua tipologia.

iPhone SE 3: data di lancio e prezzo

Un report di TrendForce suggerisce che la terza generazione di iPhone SE dovrebbe fare il suo debutto nel primo trimestre del 2022, attraverso un evento speciale intorno al mese di marzo. L’idea ricorrente è che comunque non sarà più tardi del primo semestre del prossimo anno. Basti pensare che il primo modello ha debuttato a marzo 2016 ed il secondo ad aprile 2020, quindi la supposizione non sembra troppo lontana dalla realtà.

Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 494 euro delle prime due versioni ma, come evidenziato da JP Morgan, il servizio di permuta (o Trade-In) di Apple potrebbe consentire agli utenti Android di risparmiare un centinaio di euro o anche più, in base allo smartphone in loro possesso.