IPhone SE 3 si farà, ma non subito, e sarà low cost

Sarà compatto, 5G e costerà (relativamente) poco, ma non arriverà quest’anno: stiamo parlando di iPhone SE 3, cioè della terza generazione dell’iPhone più smart di tutti, quello col rapporto prezzo/caratteristiche più vantaggioso. E, probabilmente, anche di un futuro best seller visti gli ottimi risultati delle due precedenti generazioni del 2016 e del 2020.

A offrire un ulteriore indizio sulla data di uscita di iPhone SE 3 è l’ormai noto giornale taiwanese DigiTimes, quasi sempre rivelatosi attendibile specialmente quando, come in questo caso, a sua volta cita un report di una fonte attendibilissima: l’esperto analista Ming-Chi Kuo. Dalle informazioni in arrivo da Taiwan giungono ottime notizie per chi sta attendendo la terza generazione di iPhone SE 3: costerà molto meno di iPhone SE 2 (il cui prezzo ha deluso molti: 499 euro al lancio) e sarà l’iPhone 5G più economico di sempre. Vale la pena aspettare, quindi, anche perché sotto la scocca di iPhone SE 3 ci saranno diverse interessanti novità.

iPhone SE 3: le specifiche tecniche

Per quanto noto al momento, o frutto di indiscrezioni credibili, sappiamo che iPhone SE 3 sarà costruito intorno al chip Apple A14 Bionic, cioè lo stesso di iPhone 12. Ne deriverà un iPhone low cost ma potente e compatibile con il 5G, anche se ancora è presto per dire con certezza che potrà sfruttare anche il 5G più veloce, quello con onde millimetriche.

I fan della linea SE, invece, sperano che non cambi l’impostazione del design e che resti il pulsante Home fisico, con Touch ID integrato (non a tutti piace lo sblocco del telefono con il volto, tramite Face ID).

Per il resto è scontato che iPhone SE 3 sarà costruito con materiali più economici rispetto a quelli usati per la gamma iPhone 12, altrimenti non si spiegherebbe il prezzo così basso.

iPhone SE 3: quando arriva e quanto costa

Prezzo è la parola chiave quando si parla di un dispositivo della gamma iPhone SE: deve essere sensibilmente più basso del prezzo dell’iPhone base dell’anno in corso e dell’iPhone più economico in listino.

Ad aprile dell’anno scorso Apple ha scontentato (e perso) molti potenziali acquirenti presentando l’iPhone SE 2020 (cioè l’iPhone SE 2) con un prezzo di 499 euro: per molti uno smartphone da 500 euro non può essere definito “low cost“.

A quanto pare Apple avrebbe intenzione di ascoltare questa larga fetta del mercato e proporre iPhone SE 3 ad un prezzo di 399 euro, cioè 100 euro in meno. A questo prezzo iPhone SE 3 potrebbe anche attrarre qualche utente Android curioso di assaggiare la mela.