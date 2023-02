IPhone SE 4 si farà: finalmente OLED

Il famoso analista del mondo Apple Ming-Chi Kuo, con una serie di tweet che hanno fatto in poche ore il giro del mondo, rivela che Apple è tornata sui suoi passi ed ha in mente di proporre un iPhone SE 4, che avrà con un display OLED da 6,1 pollici. Questa nuova versione di iPhone dovrebbe debuttare nel 2024, forse addirittura nel primo trimestre perché l’inizio della produzione di massa degli schermi sarebbe stato già programmato per le prime settimane dell’anno prossimo. Se queste previsioni dovessero rivelarsi vere, l’attuale iPhone SE di terza generazione uscito nel 2022 sarebbe l’ultimo telefono Apple dotato di schermo LCD IPS.

iPhone Se 4 simile a iPhone 14

Secondo l’analista il nuovo iPhone SE 4 al livello di design sarà molto simile all’attuale iPhone 14 standard, e avrà quindi un display da 6,1 pollici OLED. È un enorme (e attesissimo) cambiamento per la serie SE, in quanto l’ultimo modello (iPhone SE 2 attualmente in commercio) ha un display LCD da 4,7 pollici. Certo, c’è però da notare che se Kuo ha ragione, allora vorrà dire che Apple a inizio 2024 ancora venderà smartphone con un enorme notch nella parte alta dello schermo.

Oltre al display da OLED più grande, il nuovo iPhone SE 4 sarà il primo modello ad integrare un modem 5G progettato in casa da Apple e prodotto da TSMC a 4 nanometri. Questo consentirà allo smartphone di collegarsi alle reti 5G sub-6GHZ (ma non al 5G millimetrico), e secondo Min-Chi Kuo questo chip sarà poi usato su altri dispositivi della mela morsicata, come ad esempio i prossimi iPad e Apple Watch.

Questa manovra di Apple per il modem 5G sarà un brutto colpo per Qualcomm, che vedrà drasticamente ridurre gli ordini dei suoi chip per la connessione 5G che attualmente sono presenti in tutti gli iPhone in commercio compreso l’attuale iPhone SE di terza generazione, che integra un modem Qualcomm Snapdragon X57.

Ma lo stesso Min-Chi Kuo non è del tutto certo che il chip 5G realizzato da Apple verrà utilizzato anche sul prossimo iPhone 16. Apple infatti deve prima risolvere le sfide tecniche riguardanti la tecnologia mmWave e le comunicazioni satellitari, due caratteristiche tecniche che saranno assenti su iPhone SE 4.

Un’altra caratteristica che potrebbe finalmente debuttare nella gamma SE con il prossimo modello del 2024 è lo sblocco dello smartphone tramite Face ID. Infatti, l’attuale iPhone SE si sblocca grazie alla presenza di un sensore fisico Touch ID nel grande tasto inserito nell’ancor più grande cornice inferiore. Una cornice che, se il prossimo iPhone economico avrà lo stesso design di iPhone 14, chiaramente non ci sarà.

iPhone Se 4, si, no forse

Per correttezza va infine precisato che, quando si parla di futuri prodotti Apple, la possibilità di sbagliare previsione è sempre molto alta. Lo stesso Ming-Chi Kuo era stato il primo leaker ad annunciare, lo scorso gennaio, che Apple aveva cancellato l’iPhone SE 4, proprio per il fatto che non era ancora pronta a lanciare un chip 5G realizzato in proprio.

La realizzazione in casa del modem è fondamentale per tenere bassi i prezzi finali del modello, cosa importantissima in un modello che è di fatto l’entry level della gamma iPhone.

Ora, invece, come un fulmine a ciel sereno Ming-Chi Kuo torna sui suoi passi e rivela che Apple potrebbe addirittura lanciare il suo nuovo iPhone 4 SE entro marzo del 2023. Dopotutto, questo sarebbe lo stesso mese in cui è stato proposto l’ultimo iPhone 4, ma nel 2022.