IPhone SE economico: tutto confermato

L’8 marzo 2022 è il giorno al quale tutti guardano per sapere come sarà, effettivamente, il nuovo iPhone SE 3. Cioè l’iPhone economico del 2022, terza versione dopo quelli del 2016 e 2020. Quasi certamente il nuovo iPhone SE 2022 sarà uno dei protagonisti dell’evento online Peek Performance. Si spera, però, che non sia l’unico.

In attesa del fatidico giorno, non smettono di circolare i rumor e le indiscrezioni, da parte di leaker e analisti più o meno credibili. Tra tutti, l’ultimo è un tweet di Ming-Chi-Kuo, noto e affidabile analista taiwanese che per l’occasione ha rispolverato il suo account Twitter mai usato. Kuo, in un solo tweet, ha fatto ben 6 previsioni. Molte di esse sono quasi scontate e, di sicuro, non sono una novità perché lo stesso Kuo le aveva anticipate in passato. Una, però, è diversa e va approfondita: quella che riguarda quando è entrato in produzione di massa il telefono che Apple presenterà martedì. Da questa data, infatti, dipende anche la data effettiva di arrivo dei primi esemplari sul mercato internazionale.

iPhone SE 3 2022: come sarà

Secondo quanto pubblicato da Ming-Chi-Kuo sostanzialmente il design del nuovo iPhone SE 3 2022 non si discosterà da quello del precedente modello. Lo prevedono in molti e, in buona sostanza, significherebbe avere nel 2022 un nuovo iPhone con un design simile a quello di iPhone 6, presentato nel 2014.

Il processore sarà l’A15 Bionic che abbiamo apprezzato in azione sul iPhone 13. Si tratta di un processore 5G, quindi con l’arrivo di iPhone SE 3 e l’addio a iPhone SE 2 si creerebbe il caso strano dell’iPhone 11, ancora in gamma a 619 euro ma compatibile solo con il 4G.

Secondo Kuo, tra l’altro, il nuovi iPhone economico sarebbe compatibile sia con il 5G di tipo Sub-6 GHz che con quello mmWave. In pratica le onde mmWave sono le “onde millimetriche" che rendono il 5G più veloce ma con copertura su piccola scala, mentre quello Sub-6 GHz è un 5G su vasta scala, ma meno veloce.

Le memorie sarebbero le stesse che già conosciamo sul modello 2020 ossia 64 GB/128 GB/256GB, come simile sarebbe la scocca e di conseguenza lo schermo: ancora LCD, con diagonale da 4,7 pollici.

iPhone SE 3 2022: disponibilità e prezzi

Ming-Chi-Kuo fa sapere che la produzione in massa di iPhone SE 2022 è iniziata a marzo, mentre prima aveva ipotizzato febbraio. Se fosse vero, allora vorrebbe dire che anche con una presentazione l’8 marzo i primi esemplari arriverebbero sugli scaffali non prima di inizio aprile.

Kuo prevede una produzione per il 2022 di circa 25-30 milioni di pezzi, che non sono pochi. Il prezzo, se consideriamo il precedente modello dovrebbe attestarsi intorno ai 399 dollari in USA e 499 euro in Italia. Ma, a questo punto, alle indiscrezioni di Kuo dobbiamo aggiungere quelle di Mark Gurman di Bloomberg, che è ipotizza una strategia commerciale diversa.

Secondo Gurman, infatti, Apple potrebbe vendere iPhone SE 3 a questi prezzi e, contemporaneamente, continuare a vendere iPhone SE 2 a 199 dollari. Se così fosse, quindi, molti più potenziali utenti entrerebbero nell’ecosistema dei servizi di Apple.