IQOO 10 Pro è il top di gamma con la ricarica più veloce

Il nuovo smartphone iQOO 10 Pro con ricarica ultra rapida da 200 W è stato presentato ufficialmente in Cina. IQOO, sub brand di Vivo batte tutti sul tempo e in anticipo su ogni timeline porta la potenza di ricarica oltre una nuova soglia psicologica: d’ora in poi, infatti, il valore da battere da tutte le altre aziende sarà inesorabilmente i 200 W del Vivo iQOO 10 Pro, mentre fino a ieri erano i 150 Watt del Realme GT Neo3.

La portata tecnica di questa innovazione è notevole e porta una ricarica da 0 a 100% di una batteria da 4.700 mAh a appena 10 minuti. Inoltre è presente anche la ricarica wireless da 50W. Il dato ancor più interessante è che lo smartphone in Cina viene portato sul mercato a un prezzo decisamente competitivo per un top di gamma. Accanto al Vivo iQoo 10 Pro è stata presentata anche la versione standard IQOO 10 che mantiene una scheda tecnica simile soprattutto per le fotocamere sebbene il display sia leggermente diverso, mentre la ricarica rapida "si abbassa" a 120 W ma con la medesima capienza della batteria della versione Pro.

IQOO 10 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Vivo IQOO 10 pro è il recentissimo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a diversi tagli di memoria: 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Il display é AMOLED da 6,78 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1000 nit di picco di luminosità (lo schermo si vede anche in pieno giorno), e supporta HDR10+.

Sul retro sono stati collocati tre sensori fotografici: il principale da 50 MP con stabilizzazione ottica Gimbal Camera, un grandangolare sempre da 50 MP e un sensore per ritratti da 14,6 MP. La fotocamera per i selfie è da 16 MP.

Il sistema operativo è Android 12 con skin proprietaria Origin OS che diventa Funtouch OS sui modelli globali. Per quanto riguarda la connettività non è presente il jack da 3,5 mm ma troviamo solo la USB Type-C 2.0.

Vivo IQOO 10 Pro: prezzo e disponibilità

Il lancio sul mercato interno della Cina ci ha mostrato un listino prezzi davvero concorrenziale:

iQOO 10 Pro 8/256 GB costa 4.999 yuan circa 725 euro

iQOO 10 Pro 12/256 GB costa 5.499 yuan, circa 797 euro

iQOO 10 Pro 12/512 GB costa 5.999 Yuan pari a circa 870 euro

A questo punto la domanda sorge spontanea: ma quando arriverà anche in Italia il Vivo IQOO 10 Pro? Purtroppo non è stato reso noto il calendario di distribuzione e non sappiamo se effettivamente questo modello possa essere poi lanciato anche in Europa.

Una buona chance che arrivi invece la versione standard, IQOO 10, c’è poiché sarà distribuita in India nelle prossime settimane ma con il nome di IQOO 9T.