IRobot OS ufficiale: è l'Android dei robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere sono sempre più intelligenti, almeno quelli di alta gamma, grazie ad un hardware sempre più potente, ma anche ad un software sempre più raffinato. Dentro i “robottini“, infatti, c’è un vero e proprio sistema operativo proprio come negli smartphone, nelle Smart TV e negli smartwatch.

Questi dispositivi, d’altronde, devono essere programmati, devono dialogare con le app di controllo, con il cloud e, soprattutto, devono essere in grado di elaborare le tantissime informazioni provenienti dai sensori. iRobot, l’azienda americana che produce i famosi robot aspirapolvere Roomba, ha appena presentato il suo nuovo sistema operativo chiamato iRobot OS e che sostituisce il precedente iRobot Genius Home Intelligence. Inizialmente il nuovo sistema operativo non aggiungerà funzionalità nuove ai prodotti già esistenti, ma getterà le basi per un salto di potenzialità notevole soprattutto a livello di capacità, da parte del robot, di dialogare con altri dispositivi e con l’ambiente circostante.

iRobot OS: cosa cambia

Rispetto all’attuale piattaforma software di iRobot, il nuovo iRobot OS offre più funzioni relative agli animali domestici, comprende più comandi vocali e può identificare più oggetti sul pavimento e mobili.

L’app iRobot, ad esempio, potrà mandare all’utente suggerimenti specifici di pulizia nella stagione della muta dei cani e dei gatti se il robot ne avrà individuato uno in casa. Potrà anche escludere da sola alcune zone dalla pulizia, se saranno troppo delicate o problematiche. Il robot potrà ricevere circa 600 comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri.

Stesso OS su più dispositivi

Ma non solo: la vera novità di iRobot OS sarà la possibilità di eseguirlo su dispositivi di diverso tipo, come i purificatori d’aria. In buona sostanza l’idea è quella di creare un sistema operativo in stile Android che, con le dovute modifiche, può essere usato su dispositivi diversi come gli smartphone e le Smart TV.

