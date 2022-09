iRobot, azienda che produce i famosi robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba e che sta per essere comprata da Amazon, ha presentato il suo ultimo modello di fascia alta: iRobot Roomba Combo j7+. Per l’azienda questo è il robot più evoluto sul mercato e ciò perché, a differenza degli altri, ha un sistema che gli permette di sollevare il pannetto lavapavimenti quando rileva un tappeto.

In questo modo non è necessario togliere manualmente il pannetto quando è necessario aspirare i tappeti e, contemporaneamente, lavare le aree della casa dove i tappeti non sono presenti. Così è possibile lanciare da remoto la pulizia, anche senza essere in casa, e ottenere lavaggio e aspirazione in una unica passata anche nelle case con molti tappeti che non vanno bagnati.

Roomba Combo j7+: caratteristiche tecniche

iRobot non ha comunicato molte delle specifiche tecniche del suo nuovo robot. Così non sappiamo né la potenza di aspirazione, né la capacità dei due serbatoi per la polvere e l’acqua, né quali tipi di sensori sono stati montati sul modello in questione.

Sappiamo, però, che può mappare la casa e che è in grado di riconoscere gli ostacoli: oltre 80 oggetti, come cavi elettrici, scarpe, abiti, zaini, ciotole ecc. Riesce persino a riconoscere eventuali feci lasciate dagli animali domestici e, di conseguenza, ad evitarle.

Grazie alla funizone CleanZone, inoltre, iRobot Roomba J7+ riconosce aree specifiche più difficili da pulire come la zona intorno alla lettiera del gatto, intorno al water, intorno alla lavastoviglie. Queste zone possono essere anche pulite con un comando vocale di Siri o Alexa.

Ogni sessione di pulizia può essere personalizzata dall’app iRobot Home, scegliendo in quali stanze far pulire, dove passare con acqua e detergente e dove attivare solo la funzione di aspirapolvere.

Al robot Roomba Combo j7+ è possibile abbinare la stazione di ricarica Clean Base con sistema di svuotamento automatico della polvere, che ha un’autonomia di 2 mesi.

Roomba Combo j7+: disponibilità e prezzo

Il robot Roomba Combo j7+ sarà disponibile in Italia a partire dal 4 ottobre, ai seguenti prezzi:

Roomba Combo j7+ con svuotamento automatico: 999 euro

Roomba Combo j7+ senza svuotamento automatico: 799 euro.