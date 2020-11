IT: il film horror diventerà una serie tv di sette stagioni

IT è il clow horror più famoso di tutti i tempi. È nato dalla penna di Stephen King, che col suo romanzo del 1986 ha scosso intere generazioni. La storia e i personaggi sono talmente potenti e ben definiti da aver ispirato diversi film, fumetti e saghe. Ora mancherebbe solo una bella serie tv da guardare in streaming.

E questa sarebbe l’intenzione della creativa e show runner Misha Green, già impegnata in altri titoli di successo, primo tra tutti Lovecraft Country – La terra dei demoni, un altro show di matrice horror molto famoso negli USA e basato sul romanzo di Matt Ruff. Secondo l’autrice, tra IT e Lovecraft Country esistono tante affinità che potrebbero essere sfruttate per realizzare un contenuto davvero spettacolare. La serie tv si aggiungerebbe ad altri adattamenti video del romanzo di King: come la serie IT di Tim Curry pubblicata nel 1990. Senza contare che il clown è diventato particolarmente famoso con la trasposizione cinematografica suddivisa in due capitoli, It (2017) e It – Capitolo due (2019). Tutti questi elementi probabilmente confluiranno nel nuovo titolo in streaming.

Misha Green: cosa ha detto su IT

Misha Green è una delle autrici più quotata del panorama tv a livello mondiale e da poco ha rivelato una grande passione per Pennywise e la voglia di trasformarlo in una serie tv, sulla scia del lavoro su Lovecraft Country.

Ecco cosa ha rivelato durante un’intervista:

“Sono ancora molto entusiasta dei progetti ai quali sto lavorando, ma mi piacerebbe fare una serie TV di IT di Stephen King. È il mio romanzo preferito di tutti i tempi, ma è un libro così complesso che spesso che hai bisogno di tempo per sederti e analizzare i personaggi ed entrare davvero nella loro paura“.

Misha Green e il suo lavoro per Lovecraft Country

L’idea dell’autrice è quindi quella di raccontare la storia del terribile clown mangiatore di bambini, suddividendola in sette stagioni. Infatti si tratterebbe di una trama troppo articolata e una serie tv lunga e complessa potrebbe davvero darle giustizia.

It racconta la storia di un pagliaccio, chiamato Pennywise, responsabile della sparizione di Giorgie, un bambino che vive in un piccolo quartiere americano. Dopo la sua sparizione, il suo gruppo di amici si impegna a ritrovarlo e viene coinvolto in una serie di manifestazioni ed episodi horror provocati appunto dal temibile pagliaccio.

Per il momento si tratta di un progetto personale, anche perché Misha Green attualmente starebbe lavorando alla seconda stagione della serie tv horror antirazzista Lovecraft Country.

Nell’attesa di guardare la serie tv tutti i film di IT sono disponibili on demand su Amazon Prime Video.