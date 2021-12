Jabra, cuffie top di gamma con un prezzo mini: la miglior offerta di oggi

Cosa si chiede a un paio di cuffie wireless nel 2021? Poche e semplici cose: che abbiano un suono pulito, una tecnologia per la cancellazione attiva del rumore che si possa attivare quando si è seduti, un’autonomia prolungata e la possibilità di "parlare" con Alexa o Google Assistant quando si ha la necessità. Tutte caratteristiche e funzionalità presenti nelle cuffie wireless Jabra Elite 45h, oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre (meno di 50€).

A essere precisi si tratta dello stesso prezzo del Black Friday e infatti sono state tra le cuffie più richieste dalle persone. E ora sono tornate in offerta per Natale dove già si candidano a essere una delle migliori idee regalo per gli appassionati di musica. Le Jabra Elite 45h hanno caratteristiche da top di gamma, ma un prezzo ben al di sotto della concorrenza. Non nascono come modello lowcost, ma a 49,99€ sono tra le cuffie wireless con il miglior rapporto qualità-prezzo presenti sul mercato.

Jabra Elite 45h: caratteristiche

Le Jabra Elite 45h sono cuffie wireless pensate per un utilizzo quotidiano: mentre si è in viaggio per raggiungere l’ufficio, a casa mentre si lavora oppure mentre ci si sta rilassando sul divano. Hanno un design compatto e garantiscono il massimo comfort.

Entrando un po’ più in profondità sulla scheda tecnica troviamo degli altoparlanti da 40mm che riproducono alla perfezione qualsiasi tipo di suono, sia che si tratti di bassi sia di alti. Presente anche la tecnologia per la cancellazione attiva del rumore da utilizzare per ascoltare al meglio i propri brani musicali. Presenti anche due microfoni che permettono di effettuare chiamate senza nessun tipo di disturbo dall’esterno.

Le Jabra Elite 45h offrono anche una particolare tecnologia (MySound) che adatta il suono alla conformazione del proprio orecchio. Sull’applicazione dello smartphone, invece, è presente un equalizzatore con il quale "giocare" per trovare i settaggi migliori. Non manca il supporto agli assistenti vocali Alexa o Google Assistant: in caso di bisogno basta "chiamarli" e sono subito pronti ad aiutarci.

Jabra Elite 45h in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta di Natale da non lasciarsi scappare. Le cuffie wireless over-ear Jabra Elite 45h sono in promozione su Amazon con uno sconto del 50%: oggi le paghi 49,99€ invece di 99,99€ (risparmio di 50€). In vista del Natale, queste cuffie si candidano fin da ora a essere una delle migliori idee che potete trovare sul web. E avete tempo fino al 31 gennaio 2022 per fare il reso.

Disponibili in quattro colorazioni differenti:

Jabra Elite 45h – Nero Titanio

Jabra Elite 45h – Nero

Jabra Elite 45h – Nero Rame

Jabra Elite 45h – Oro