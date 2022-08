Jbl Tune 230NC TWS: gli auricolari di qualità in offerta su Amazon

Musica e estate sono un binomio imprescindibile: sembra che senza l’una non possa esserci l’altra. D’altronde molti tormentoni e canzoni di successo nascono proprio come hit estive. Non stupisce affatto, quindi, che proprio in estate si vendano moltissime cuffiette wireless, né stupisce che, in questo momento, molti modelli siano in offerta su Amazon. Ad esempio le JBL Tune 230 NC.

Ovunque decidiamo di ascoltare musica, di fare una chiamata o di guardare un film, queste cuffiette potranno esserci utili grazie alla loro qualità abbinata ad una buona comodità. Ma anche grazie ad una batteria molto capiente e alla presenza degli algoritmi di cancellazione attiva del rumore (ANC) che ci permetteranno di usare questi auricolari anche quando e dove c’è molto rumore. E, si sa, in estate di rumore ce n’è tanto ovunque. Gli auricolari JBL Tune 230NC sono un prodotto di fascia medio-alta e con un prezzo di listino niente affatto basso (il marchio si paga, la qualità pure), ma grazie a questa offerta diventano uno degli acquisti più azzeccati dell’estate 2022.

JBL Tune 230NC: caratteristiche tecniche

Gli auricolari JBL Tune 230NC hanno driver da 6 mm e tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore) basata su due microfoni dedicati, mentre sono 4 i microfoni destinati alle chiamate e garantiscono una elevata qualità dell’audio in uscita.

Per molte persone però, l’isolamento dei rumori dall’esterno non sempre è un vantaggio, poiché in un certo senso, isola dalla realtà circostante. Per ovviare a questa condizione, sono state introdotte due funzionalità: la Ambient Aware, che permette di ascoltare i rumori esterni, come ad esempio, quando si è alla guida e TalkThru che riconosce la voce e ci fa sentire l’audio esterno quando incontriamo qualcuno per una chiacchierata veloce, con il vantaggio di non dover rimuovere le cuffie.

Accanto alla pulizia del suono, grazie alla funzione Pure Bass si possono ascoltare distintamente anche i bassi più profondi. Infine, l’autonomia degli auricolari TWS JBL Tune 230NC è di 40 ore: 10 ore le cuffiette e 30 la custodia. Autonomia che scende a 8 e 24 ore con ANC attivato.

La batteria degli auricolari infatti è di 70 mAh, mentre la capienza del case è parecchio generosa: 750 mAh. Grazie alla ricarica Speed Charge, con 10 minuti di ricarica si ottengono 2 ore di riproduzione.

Infine, gli auricolari JBL Tune 230NC hanno la certificazione IPX4 e dunque sono resistenti al sudore e indossabili anche mentre si fa attività sportiva.

Auricolari JBL Tune 230NC: l’offerta Amazon

Gli auricolari JBL Tune 230NC sono oggi in offerta su Amazon con uno sconto che varia in base al colore scelto: Nero, Bianco e Blu, ma sempre molto conveniente.

Gli auricolari JBL Tune 230NC in colore nero hanno un prezzo di listino di 119 euro ma oggi sono scontati su Amazon del 33% e con prezzo finale di 79,90 (-39,10, -33%).

Auricolari JBL Tune 230NC colore Nerono-description Bassi potenti, zero cavi: scopri la libertà di un ascolto completamente senza fili con JBL TUNE 230NC TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless che offrono il potente audio JBL Pure Bass

Solo musica con la cancellazione attiva del rumore con 2 microfoni e Smart Ambient; TalkThru e Ambient Aware consentono una consapevolezza dell’ambiente circostante, senza togliere le cuffie

Chiamate nitide in stereo e a mani libere grazie ai 4 microfoni delle cuffiette; fino a 40 ore di riproduzione con un suono di alta qualità e ricarica veloce di 10 minuti per 2 ore di ascolto

Con design ergonomico che isola dal rumore ambientale e protezione IPX4, le earbud T230NC sono resistenti ad acqua e sudore e offrono vestibilità e comfort anche durante allenamenti sportivi intensi

Articolo consegnato: 1 x JBL T230NC TWS Cuffie Auricolari Bluetooth True Wireless, Cavo ricarica USB Tipo-C, 3 Misure di Inserti Auricolari, Custodia ricarica, Guida, Schede garanzia e sicurezza

La versione Bianca degli auricolari JBL Tune 230NC ha un prezzo di listino di 119 euro ma oggi è scontata del 33% e dunque la paghiamo con l’offerta Amazon 79,49 (-39,51, -33%).

Infine, la versione Blu degli auricolari JBL Tune 230NC costa a listino 119 euro, ma oggi è scontata del 24% e dunque la paghiamo 90,24 euro (-28,76, -24%).

