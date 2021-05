Jeremy Clarkson, nuova serie Amazon dal creatore di Top Gear

Jeremy Clarkson si prepara a condurre un nuovo show su Amazon. Niente automobili, né corse a perdifiato, ma tanta campagna e vita da contadino. Il titolo del nuovo programma è Clarkson’s Farm, la fattoria di Clarkson. Dopo anni alla conduzione di Top Gear, il presentatore cambia sensibilmente format.

L’idea è nata dopo aver acquistato una fattoria di mille acri fuori città, un luogo isolato dal mondo e ricco di difficoltà, almeno per il presentatore non abituato a quel tipo di vita. Il reality mostra l’ultimo anno di vita conduttore, nella veste di un improbabile contadino della Gran Bretagna. A gennaio, un altro famoso presentatore, Richard Hammond aveva sfidato sé stesso e i suoi limiti su un’isola deserta, nello show The Great Escapists. Ora toccherà a Clarkson cercare di sopravvivere lontano dall’agio e dal lusso. Quello del suo nuovo reality è un ambiente diverso da quelli di cui è abituato. Il programma è stato annunciato da Amazon nel 2020 ma solo negli ultimi mesi ha preso forma e ora si prepara ad approdare sulla piattaforma di streaming.

Jeremy Clarkson: di cosa parla il nuovo show

Clarkson poco prima che scoppiasse la pandemia aveva acquistato una grande fattoria da gestire insieme al suo team di contadini. Il nuovo programma riprende proprio la sua vita all’interno di un nuovo mondo fatto di campi da irrigare, semine, balle di fieno e raccolti. Naturalmente, lo stile Clarkson non si è smentito neanche in questo show: basti pensare che per lavorare ha acquistato un trattore Lamborghini.

La serie di Amazon segue il giornalista e presentatore nel faticoso percorso per imparare a gestire la sua nuova fattoria. Viene aiutato solo dai suoi colleghi contadini. Puntata dopo puntata vengono mostrate le abilità necessarie per lavorare in campagna. Occorre essere un po’ scienziati, sciamani, contabili, ma anche ostetrici, pastori, autisti di trattori e molto altro.

Ogni successo è un’incredibile emozione, ma naturalmente non mancano i fallimenti, anche perché la natura è difficile da prevedere e governare soprattutto da chi non ha esperienza. Vengono quindi mostrati i fallimenti, che hanno conseguente emotive davvero dure per Jeremy e la sua squadra. Il presentatore si sposta fuori dalla sua comfort zone, impara a coltivare il terreno, allevare le pecore, realizzare progetti ambientali importanti, in grado di contribuire alla tutela del Pianeta. Insomma, si mette alla prova e dimostra quanto sia difficile ma anche importante per tutta la società prendersi cura della campagna e di tutte le attività legate all’agricoltura e all’allevamento.

Quando esce Clarkson’s Farm

Lo show è composto da 8 episodi e uscirà in streaming l’11 giugno 2021 su Amazon Prime Video.