Kardashians: oggi escono le nuove stagioni

Due edizioni in un colpo solo. Escono il 17 febbraio 2022 su Netflix la stagione 9 e la stagione 10 di Al passo con i Kardashians (Keeping Up with the Kardashians è il titolo originale), il celebre reality incentrato sulle vicende della famiglia Kardashian-Jenner andato in onda negli Stati Uniti dal 2007 al 2021.

Il programma ha fatto davvero una parte della storia della tv, diventando un pilastro del genere reality show. Non a caso alcuni commentatori, all’uscita di The Ferragnez, la serie tv sulla vita di Chiara Ferragni, Fedez e rispettive famiglie, avevano fatto un parallelo tra i due progetti, dal momento che entrambi mostrano tratti di vita privata e professionale di personaggi celebri. Keeping Up with the Kardashians ha attirato molte critiche fin dalla prima messa in onda, specialmente perché i protagonisti sono stati accusati di essere diventati famosi senza alcun merito, ma non ha mai smesso di interessare un elevatissimo numero di spettatori.

Kardashians: quante stagioni ci sono

La messa in onda in Italia delle stagioni di Al passo con i Kardashians ha seguito un andamento discontinuo. Le stagioni attualmente esistenti sono venti e sono andate in onda negli Stati Uniti dal 2007 al 2021 senza interruzioni (talvolta sono uscite due stagioni nello stesso anno).

La prima tv italiana ha tenuto il passo con quella statunitense dal 2007 al 2011, quindi per le prime sei stagioni. La settima e l’ottava stagione sono invece state trasmesse in Italia solo nel 2020, anticipate però dalle stagioni 13, 14 e 15, che sono state distribuite nel nostro Paese nel 2019.

Le stagioni in uscita su Netflix, ovvero la 9 e la 10, sono state trasmesse negli Usa nel 2014 e nel 2015, ma sono inedite in Italia. Sulla piattaforma di streaming attualmente sono disponibili anche le stagioni 5, 6, 7 e 8.

Trama: di cosa parlano le stagioni 9 e 10

La stagione 9 di Al passo con i Kardashians inizia con Bruce e Kris che discutono del loro futuro e decidono di separarsi, parlando anche di quale effetto avrà questa decisione sui figli. Intanto, anche Khloé e Lamar vedono la propria relazione scemare.

Nel corso della nona stagione si avviano anche i preparativi per il matrimonio tra Kim e Kanye. Rob decide di non partecipare al lieto evento, provocando tensioni in famiglia.

Nella decima stagione Bruce e Kris sono ormai separati, ma quest’ultima fatica ad affrontare il divorzio. Anche avere appuntamenti galanti dopo 25 anni la mette in difficoltà.