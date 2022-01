Tastiera, mouse e cuffie: il kit per risparmiare tantissimo

Periferiche quali mouse, tastiera e cuffie sono strumenti molto importanti, soprattutto per chi utilizza il computer per lavoro. Dall’introduzione dello smart working, è diventato ancora più importante disporre dei dispositivi giusti per collegarsi in videoconferenza e redigere i documenti da casa.

Da tenere in seria considerazione sono i bundle sui prodotti per il gaming, che consentono di ottenere in un solo pacchetto mouse, tastiera e cuffie con microfono incorporato. Infatti, rispetto agli strumenti classici della categoria, quelli progettati per i videogiochi sono molto più resistenti all’usura e si rivelano quindi piuttosto affidabili anche per il lavoro d’ufficio. Fra i marchi più affermati, Razer è uno dei migliori e il prezzo riservato da Amazon alla combinazione di tastiera Cynosa Lite, mouse Viper e cuffie over-ear Kraken X Lite rende questi tre prodotti qualcosa di cui non si può assolutamente fare a meno.

Razer Power Up Bundle, caratteristiche

e non è quindi necessario adoperare delle batterie per farli funzionare. La tastiera Razer Cynosa Lite è dotata di layout italiano, tasti morbidi, ammortizzati e resistenti all’acqua. Il software proprietario Synapse consente di personalizzare completamente la loro retroilluminazione scegliendo fra 16,8 milioni di colori.

Ad accompagnarla c’è il mouse ultra leggero Viper con pulsanti ottici, che hanno una velocità di risposta tre volte superiore rispetto a quelli meccanici. Il sensore ottico Razer 5G garantisce una sensibilità di 16 mila DPI e il cavo flessibile e resistente offre molta libertà di movimento. Non manca, inoltre, la possibilità di configurare fino ad 8 pulsanti tramite software.

Ultime, ma non in ordine di importanza, sono le Kraken X Lite, cuffie da gioco over-ear equipaggiate di microfono pieghevole con cancellazione del rumore. I driver da 40 millimetri sono progettati per fornire un audio surround ed un suono immersivo, con un’ottima riproduzione dei bassi. Il dispositivo pesa soltanto 230 grammi e, unitamente ai morbidi cuscinetti, garantisce un buon comfort per tutto il giorno.

Razer Power Up Bundle, l’offerta Amazon

Il bundle di Razer può essere acquistato su Amazon al prezzo promozionale di 69,99 Euro. Basti pensare che solo un anno fa i tre prodotti costavano quasi 200 Euro. Il tutto è reso ancora più incredibile dal fatto che a questa cifra si ottengono contemporaneamente tre dispositivi a marchio Razer, buoni sia per giocare sia per lavorare al computer.

Il pacchetto è venduto e spedito da Amazon e gli abbonati al servizio Prime possono usufruire della spedizione gratuita e della consegna in un paio di giorni. Se siete interessati, fate in fretta prima che il prezzo risalga nuovamente.

Razer Power Up Bundle – Tastiera Cynosa Lite, Mouse Viper e Auricolare Kraken X Lite