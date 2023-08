L'estate nei tuoi occhi 3: cosa sappiamo

Fonte foto: Prime Video

L’estate nei tuoi occhi avrà una terza stagione. La seconda stagione della serie tv ha debuttato su Prime Video lo scorso 14 luglio e nei primi tre giorni dal lancio ha più che raddoppiato l’audience della prima stagione (che è già disponibile sulla piattaforma di streaming). Il gran finale della seconda stagione è uscito il 18 agosto e, mentre aleggiano ancora negli spettatori le emozioni dolceamare lasciate dall’ultima puntata, è già tempo di pensare ai prossimi episodi.

La terza stagione di L’estate nei tuoi occhi

Prime Video ha annunciato ufficialmente la terza stagione della serie di successo globale L’estate nei tuoi occhi a inizio agosto, dunque solo un paio di settimane dopo il debutto della seconda stagione. La notizia non è stata una totale sorpresa, in realtà. Non solo per il riscontro positivo ottenuto dalla serie (L’estate nei tuoi occhi è tra le 10 serie più seguite di sempre sul servizio di streaming), ma anche perché, come è noto, la storia è basata sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han. Era auspicabile, quindi, che anche il terzo volume della trilogia avesse la sua trasposizione televisiva, così da dare una degna conclusione alla storia.

«Siamo stati felici di vedere la passione con cui i fan hanno accolto L’estate nei tuoi occhi, rendendo i venerdì d’estate un fenomeno di intrattenimento», ha dichiarato Vernon Sanders, Head of television, Amazon ed MGM Studios. «Questa serie affascinante e profondamente coinvolgente ha mostrato l’ampiezza della nostra base di clienti, attraendo i più giovani e diversificando così gli spettatori. Jenny Han è una narratrice di talento, ed i suoi fan hanno chiesto a gran voce il terzo capitolo di questa storia».

L’estate nei tuoi occhi 3: novità e anticipazioni

Cosa sappiamo di L’estate nei tuoi occhi 3? Sicuramente la nuova stagione sarà composta da dieci episodi e, come le prime due, uscirà su Prime Video. Le showrunner Jenny Han (già autrice dei romanzi) e Sarah Kucserka saranno ancora una volta alla guida dei nuovi episodi. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, così come Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip (la serie è infatti una co-produzione wiip e Amazon Studios).

Quando esce L’estate nei tuoi occhi 3

Gli spettatori e le spettatrici che stanno gioendo per il rinnovo di L’estate nei tuoi occhi devono per il momento frenare l’entusiasmo. La data di uscita della terza stagione, infatti, è difficile da prevedere e, anzi, potrebbe essere ancora molto lontana.

Il via libera ufficiale alla terza stagione è stato dato prima degli scioperi WGA e SAG-AFTRA, ma la produzione non inizierà fino a quando le trattative con i sindacati non saranno state risolte. Come sta accadendo a tante altre produzioni di film e serie tv, insomma, i lavori restano fermi fino a quando lo sciopero è in corso.

L’estate nei tuoi occhi: di cosa parla

L’estate nei tuoi occhi è un dramma multigenerazionale e una storia di formazione sul primo amore che ruota attorno a un triangolo amoroso tra una ragazza, Belly, e due fratelli, Conrad e Jeremiah. Nella seconda stagione la protagonista torna per l’estate a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il tumore di Susannah l’estate non ha il sapore spensierato di sempre.