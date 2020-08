La Casa di Carta 5, chi sono i due nuovi attori

Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta, ci aveva avvertito: la quinta stagione sarà la più adrenalinica di sempre. E le ultime voci sulla serie tv spagnola sembrano proprio confermare questa promessa. Infatti, nelle ultime ore è stata annunciata l’entrata in scena di due nuovi personaggi maschili.

Uno dei due è un volto già conosciuto, infatti ha partecipato a diverse serie tv internazionali, come Sens8 e Narcos. Il secondo invece è a caccia della consacrazione fuori dai confini della penisola iberica. Naturalmente non si sa ancora con precisione quale sarà il ruolo dei due personaggi, probabilmente faranno parte della banda di criminali, ma niente è sicuro per il momento. Sicuramente varrà la pena capirlo e seguire i nuovi episodi, anche perché Netflix ha annunciato che la quinta stagione sarà anche l’ultima. Saranno in grado di farci dimenticare – anche solo per un attimo – la dipartita di Nairobi, Berlino e gli altri? Lo vedremo. Nel frattempo, conosciamoli meglio.

La Casa di Carta 5: chi è Miguel Angel Silvestre?

Molti lo hanno conosciuto per il suo ruolo da coprotagonista nella serie tv Sens8, dove interpretata Lito Rodriguez, ma l’attore Miguel Angel Silvestre ha in realtà un lungo curriculum alle spalle. Infatti ha partecipato a produzioni nazionali e internazionali. Sicuramente la sua apparenza da bello e impossibile influirà sulla sua interpretazione nella serie tv spagnola. Nonostante il livello di curiosità sul suo ruolo sia alto, non sappiamo purtroppo ancora nulla: farà o non farà parte della banda capitanata dal Professore? Sembra quasi palese, ma mai dire l’ultima parola, infatti potrebbe essere un nuovo nemico. Rimaniamo quindi in attesa della trama ufficiale de La Casa di Carta 5.

La Casa di Carta 5: benvenuto Patrick Criado

Il secondo nuovo personaggio della serie tv spagnola è più giovane e sconosciuto, ma promette davvero bene. Si chiama Patrick Criado ed è un volto noto al pubblico spagnolo, infatti ha partecipato a diverse serie tv di successo come Águila Roja e Mar de Plástico e ottenuto diversi premi, come il Premio Goya (gli Oscar spagnoli) come miglior attore emergente. Al contrario di Silvestre, Criado recita fin da bambino: il suo primo ruolo lo ha ottenuto a 10 anni e si è poi laureato in cinema.

Quando esce La Casa di Carta 5?

Per vedere i due nuovi personaggi dovremo attendere diversi mesi, infatti le riprese dell’ultima stagione sono appena iniziate e dureranno per diverse settimane. Inoltre, gli episodi non verranno girati solo in Spagna, ma anche in Danimarca e Portogallo e questo allungherà ulteriormente i tempi. Con ogni probabilità dovremo quindi aspettare il 2021 per vedere la quinta e definitiva stagione. Nel frattempo però possiamo rivedere le puntate già pubblicate su Netflix, basta connettersi ad una smart tv o altro dispositivo abilitato e goderci le avventure della banda capitanata dal Professore.