La Casa di Carta 5: confermata la presenza di Berlino

Le riprese de La Casa di Carta 5 sono ufficialmente iniziate e gradualmente vengono diffuse anticipazioni sul cast, i personaggi e la trama. Le notizie sono rese pubbliche soprattutto grazie ai social network, dove gli attori sono particolarmente attivi e in alcuni casi riescono a creare più attesa della produzione stessa.

In questi giorni, una nuova foto pubblicata da Pedro Alonso ha appassionato i fan. Infatti, è stato lui stesso a rivelare che interpreterà ancora una volta Berlino e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. È bastata una fotografia davanti agli studi e una didascalia di poche righe a generare entusiasmo. Il contenuto ha iniziato a fare il giro della rete e naturalmente non sono mancate ipotesi sul motivo del suo ritorno nella serie tv. Infatti, ricordiamo che il personaggio interpretato dall’attore spagnolo è morto alla fine della seconda parte, poco prima che la banda scappasse dalla Zecca di Stato.

La Casa di Carta 5: nuova foto di Berlino sul set

Pedro Alonso ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie dove si intravede un edificio. È lui stesso a motivare quella fotografia: quello alle sue spalle è il set de La Casa di Carta 5 e lui è pronto a vestire nuovamente i panni di Berlino, eclettico personaggio della serie tv spagnola. Nonostante sia morto ormai da tanto tempo, rappresenta tuttora uno dei personaggi più amati e importanti per lo sviluppo della trama. Nel post scrive così “Ho appena tagliato i capelli e provato i vestiti. Tutti indossavano delle mascherine. Sembrava il Pentagono. Il fatto è che presto sarò di nuovo lui. Si chiama Berlino ed è puro amore. Qualche volta.”

Insomma, Berlino sta per tornare sul set e questo non desta poi tanto stupore. Il pubblico è già abituato ai suoi ritorni sottoforma di flashback, all’interno dei sogni e ricordi dei diversi personaggi. Sicuramente la sua interpretazione permetterà di chiarire alcuni elementi della trama. Non dimentichiamo che lui è il fratello del Professore, il capo della banda, ma anche colui che ha progettato il colpo per rubare l’oro nel Banco di Spagna, quello in cui sono impegnati i suoi compagni nell’ultima stagione pubblicata su Netflix.

A questa rapina, inoltre, partecipa anche il suo migliore amico, Palermo, segretamente innamorato di lui. Senza contare che Berlino ha un rapporto speciale con Sergio Marquina, il Professore è suo fratello. Insomma, non è un ruolo da cui slegarsi così facilmente. Già nell’ultima stagione abbiamo assistito a diversi episodi incentrati sul personaggio. Per esempio, in una puntata Berlino si sposa con la sua fidanzata Tatiana, che molti fan hanno ipotizzato fosse Alicia Sierra. Altri invece pensano che il Professore, Berlino e la cattivissima detective siano in realtà fratelli. Sicuramente nella quinta stagione scopriremo la verità.

Quando esce La Casa di Carta 5

L’uscita dei nuovi episodi è stata ritardata dalla diffusione del Covid-19. Le riprese sono iniziate solo qualche settimana fa e sono già diversi i video del backstage a circolare in rete. Inoltre, Alex Pina, ideatore della serie tv, ha pubblicato su Instagram una fotografia in cui annuncia di essere impegnato nella scrittura delle prossime puntate.

Quindi si tratta di una serie tv in evoluzione e neanche gli attori conoscono esattamente qual è il loro destino. Senza contare che la pandemia ha costretto la troupe ad applicare le strette misure anti-contagio e questo potrebbe rallentare ulteriormente i lavori. Alla luce di ciò, probabilmente vedremo la quinta stagione de La Casa di Carta nell’estate 2021. Ma per il momento è possibile vedere tutte le stagioni precedenti in streaming su Netflix.