La Casa di Carta 5, iniziate le riprese: ecco le prime immagini

Ormai si rincorrono senza sosta le anticipazioni su La Casa di Carta 5. Dopo l’annuncio di due nuovi personaggi che entreranno nel cast, ecco che sbucano fuori le prime fotografie delle riprese. L’ambientazione è inedita, ci troviamo infatti a Copenaghen e questo ci fa pensare che le nuove puntate ci sveleranno qualcosa di sorprendente sul passato della banda.

Il set è stato preso d’assalto dai fan, curiosi di sbirciare attori e tutta la troupe all’opera. Così molti di loro ne hanno approfittato per scattare fotografie e fare video, che si sono velocemente diffusi in rete. Nelle prime immagini trapelate si vede Pedro Alonso, l’attore che interpreta Berlino, insieme ad uno dei nuovi attori della serie tv, ovvero Patrick Criado, di cui ancora sappiamo ben poco. Le fotografie sono una manciata, ma bastano a scatenare la curiosità dei tanti appassionati della serie tv. Sul set anche altri attori già noti al pubblico.

Riprese de La Casa di Carta 5: le novità

Berlino si aggira tra le strade di Copenaghen: queste le prime immagini oltre i confini spagnoli trapelate da La Casa di Carta 5. Netflix aveva annunciato che questa settimana sarebbero iniziate le riprese anche fuori dalla Spagna e così è stato. Precedentemente avevamo visto un video in cui era presente anche Nairobi. Ma ora si gira ufficialmente nella capitale danese, che è stata invasa da fotografi e fan che hanno scattato diverse fotografie.

Le prime due foto sono state diffuse da DR.dk, il sito della televisione pubblica danese e mostrano Pedro Alonso e Patrick Criado, la new entry della serie tv, vestiti con abiti di un tempo, intenti a chiacchierare a Nyhavn, cioè il porto antico della città. Sicuramente le scene che si stanno girando rappresentano dei flashback, cioè dei momenti passati legati alla vita di Berlino. Il personaggio, nonostante sia deceduto nella prima stagione, riveste un ruolo importante nelle successive. Infatti, è lui ad aver progettato il colpo alla Banca di Spagna.

La Casa di Carta 5: altri attori a Copenaghen

Dalle numerose fotografie e dai video circolati sui social network, si nota che sul set sono presenti anche Diana Gómez, che interpreta Tatiana la moglie di Berlino, e Luka Peros, che invece è Marsiglia nella serie tv. Lei cammina insieme a un bellissimo dalmata e si dirige con passo sicuro verso Berlino.

Finalmente sapremo un po’ di più sul matrimonio di Berlino e magari capiremo meglio chi è Tatiana. Infatti, mesi fa circolavano diverse voci legate alla sua identità. Un periodo si ipotizzò che la giovane moglie potesse essere in realtà Alicia Sierra, ispettrice senza scrupoli interpretata da Nawja Nimri. In seguito, si pensò che Berlino, il Professore e Alicia fossero in realtà fratelli. Tuttavia, per sapere esattamente qual è il legame tra i tre dovremo attendere la prossima e ultima stagione.

Nel frattempo è possibile ripercorrere tutte le intricate vicende della serie tv guardando le precedenti stagioni de La Casa di Carta su Netflix.